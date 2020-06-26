Fransız ekibi Lens Enzo Crivelli'yi gözüne kestirdi!
Medipol Başakşehir forması giyen Fransız golcü Enzo Crivelli'ye ülkesinden talip çıktı. İstanbul ekibiyle iyi bir sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'e yeni yükselen Lens'in gündeminde. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Medipol Başakşehir'in sezon başında Caen'den kadrosuna kattığı Enzo Crivelli'ye, ülkesi Fransa'dan talip çıktı. La Voix du Nord'da yer alan habere göre Ligue 1'e yükselen Lens, golcü ismi renklerine bağlamak istiyor.
Bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 37 maçta 13 gol atan Crivelli'nin iyi bir sezon geçirdiğine vurgu yapılırken, oyuncunun da Fransa'da yeniden oynamak için maaşında indirim bile yapabileceği kaydedildi.
Haberde, oyuncu için Başakşehir'in isteyeceği bonservis bedelinin transferde belirleyeceği olacağı bildirildi. Bilindiği gibi İstanbul ekibi, golcü futbolcuyu 2.7 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Crivelli'nin sözleşmesi 2022'de sonra eriyor.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 13:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransız ekibi Lens Enzo Crivelli'yi gözüne kestirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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