Fransız ekibi Lens Enzo Crivelli'yi gözüne kestirdi!

Medipol Başakşehir'in sezon başında Caen'den kadrosuna kattığı Enzo Crivelli'ye, ülkesi Fransa'dan talip çıktı. La Voix du Nord'da yer alan habere göre Ligue 1'e yükselen Lens, golcü ismi renklerine bağlamak istiyor.

Bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 37 maçta 13 gol atan Crivelli'nin iyi bir sezon geçirdiğine vurgu yapılırken, oyuncunun da Fransa'da yeniden oynamak için maaşında indirim bile yapabileceği kaydedildi.

Haberde, oyuncu için Başakşehir'in isteyeceği bonservis bedelinin transferde belirleyeceği olacağı bildirildi. Bilindiği gibi İstanbul ekibi, golcü futbolcuyu 2.7 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Crivelli'nin sözleşmesi 2022'de sonra eriyor.