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26 Haziran 2020, Cuma
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Fransız ekibi Lens 'yi gözüne kestirdi!

Fransız ekibi Lens Enzo Crivelli'yi gözüne kestirdi!

forması giyen Fransız golcü 'ye ülkesinden talip çıktı. ekibiyle iyi bir sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'e yeni yükselen Lens'in gündeminde. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'in sezon başında Caen'den kadrosuna kattığı 'ye, ülkesi 'dan talip çıktı. La Voix du Nord'da yer alan habere göre Ligue 1'e yükselen Lens, golcü ismi renklerine bağlamak istiyor.

Bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 37 maçta 13 gol atan Crivelli'nin iyi bir sezon geçirdiğine vurgu yapılırken, oyuncunun da Fransa'da yeniden oynamak için maaşında indirim bile yapabileceği kaydedildi.

Haberde, oyuncu için Başakşehir'in isteyeceği bonservis bedelinin transferde belirleyeceği olacağı bildirildi. Bilindiği gibi ekibi, golcü futbolcuyu 2.7 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Crivelli'nin sözleşmesi 2022'de sonra eriyor.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 13:11
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