Son dakika: Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı Başakşehir!

Uzun yıllar Fenerbahçe formasını terleten ve kaptanlığa kadar yükselen Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu.

NTV Spor'un haberine göre; 8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı. 30 yaşındaki sol bekin, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımıyla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.

2012'de Kayserispor'dan 3.75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali, 240 maçta 8 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.