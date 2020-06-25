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25 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Yeni takımı belli oldu! 3 yıllık imza

Son dakika: 'ın yeni takımı !

Son dakika: Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı Başakşehir!

Sezon sonunda ile olan sözleşmesi sona erecek olan 'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli sol bek, Medipol 'le anlaşma sağladı.

Uzun yıllar formasını terleten ve kaptanlığa kadar yükselen 'ın yeni takımı belli oldu.

NTV Spor'un haberine göre; 8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım, ile prensip anlaşmasına vardı. 30 yaşındaki sol bekin, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımıyla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.

2012'de 'dan 3.75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali, 240 maçta 8 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

  1. 25.06.2020
  2. Güncelleme: 25.06.2020 21:13
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