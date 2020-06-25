Son dakika: Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı Başakşehir!
Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli sol bek, Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı.
Uzun yıllar Fenerbahçe formasını terleten ve kaptanlığa kadar yükselen Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu.
NTV Spor'un haberine göre; 8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı. 30 yaşındaki sol bekin, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımıyla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.
2012'de Kayserispor'dan 3.75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali, 240 maçta 8 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.
- 25.06.2020
- Güncelleme: 25.06.2020 21:13
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