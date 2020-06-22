Mert Hakan'dan sonra Mehmet Ekici bombası! Fenerbahçe ve Sivasspor...
Fenerbahçe ve Sivasspor arasında transfer operasyonu tam gaz devam ediyor... Sarı lacivertliler kısa süre önce, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya varırken, 2. bombanın da patlamak üzere olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe, transferde ezeli rakibi Galatasaray'a önemli bir çalım atarak Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için prensip anlaşmasına varmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu kez Yiğidolar'dan atak geldi... Mert Hakan'ı kaybeden kırmızı beyazlılar, transferde rotasını Fenerbahçeli yıldıza çevirdi.
ORTA SAHANIN YENİ BEYNİ: EKİCİ
Mert Hakan'ın ayrılışının ardından orta sahanın göbeğinde önemli bir eksiklik olacağını düşünen Sivassporlu yetkililerin yeni 'beyin' olarak Mehmet Ekici'yi istediği kaydedildi.
ÇALIMBAY EMRİ VERDİ
Öte yandan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada transfer için "Mutlaka bitirmemiz lazım." komutunu verdiği dile ifade edildi.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 10:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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