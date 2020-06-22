Mert Hakan'dan sonra Mehmet Ekici bombası! Fenerbahçe ve Sivasspor... | son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Mert Hakan'dan sonra bir bomba transfer daha! Fenerbahçe ve Sivasspor...

Mert Hakan'dan sonra bombası! ve ...

Mert Hakan'dan sonra Mehmet Ekici bombası! Fenerbahçe ve Sivasspor...

ve arasında transfer operasyonu tam gaz devam ediyor... Sarı lacivertliler kısa süre önce, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya varırken, 2. bombanın da patlamak üzere olduğu ifade edildi.

, transferde ezeli rakibi Galatasaray'a önemli bir çalım atarak ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için prensip anlaşmasına varmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu kez Yiğidolar'dan atak geldi... Mert Hakan'ı kaybeden kırmızı beyazlılar, transferde rotasını Fenerbahçeli yıldıza çevirdi.

ORTA SAHANIN YENİ BEYNİ: EKİCİ
Mert Hakan'ın ayrılışının ardından orta sahanın göbeğinde önemli bir eksiklik olacağını düşünen Sivassporlu yetkililerin yeni 'beyin' olarak 'yi istediği kaydedildi.

ÇALIMBAY EMRİ VERDİ
Öte yandan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada transfer için "Mutlaka bitirmemiz lazım." komutunu verdiği dile ifade edildi.

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 10:57
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