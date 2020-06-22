Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Fenerbahçe Süper Lig'de konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Ligde bu sezon istikrarsız sonuçlar olan sarı-lacivertli takım 43 puanla 7. sırada bulunuyor. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle yorumladılar. İşte o değerlendirmeler...
EMRE BOL - BEKLEMEYİN!
Fenerbahçe yönetiminin stoper almadan eldekileri yollayarak hata yaptığını hep söyledim. Bir takımın savunma emniyetinin en önemli mevkisi stoperleridir. O bölgede devamlılık ve istikrar sağlanamazsa her maç gol yemekten kurtulamazsın. Sezon başından bu yana kaç farklı ikili stoper oynadı inanın hatırlayamıyorum.
"FENERBAHÇE'NİN MAÇ KAZANMASI SÜRPRİZ..."
Aslında kaç farklı 11 desek daha doğru olur! Ne defansında ne orta sahasında ne de kanatlarda devamlılık hiç olmadı ki! Aynı şeyi teknik direktörler için de söyleyebiliriz. Baştan ayağa istikrarsızlık! Yani kimse bu takım neden kazanamıyor diye sormasın. Aslında Fenerbahçe'nin az da olsa maç kazanması sürpriz benim için!
Bu sezon direklere tam 16 kez takılmış sarı-lacivertliler... Ben bunun şanssızlık olduğunu düşünmüyorum. Bunun adı olsa olsa beceriksizlik! Kaleci Altay dışında herkes sezonu kapatmış, tatile çıkmış! Atamasa bile her karşılaşmada canını dişine takan Vedat bile fizik olarak inanılmaz geriledi. "Hedefsiz kalmak" diye yeni bir bahanemiz var malum. Aslında Fenerbahçeli futbolcuların önemli bir hedefi olmalı. Önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de kalabilmek. Lakin bakıyorum da kimsenin hiçbir şey umurunda değil.
"BU HAFTA İTİBARIYLA YOLLARI AYIRIN LÜTFEN"
Böyle bir ortamda biz çocuklarımızı nasıl Fenerbahçeli yapacağız? Koskoca camiayı sıra takımına döndürdünüz. Bir operasyon yapılacağını duydum. Çok rica ediyorum sezon sonuna bırakmayın. Bu hafta itibarıyla çubukluyu giymeyi hak etmeyenlerle yolları ayırın. Lütfen...
ERMAN TOROĞLU - VAR ÇIKTI HAKEMLİK BOZULDU
Fenerbahçe çok kötü durumda. Sarı-lacivertli taraftarlar üzülmesinler, utanmasınlar. Burada utanacak olanlar Fenerbahçe yönetimindekiler. Başta Ali Koç. Koca Fenerbahçe'ye yazık oluyor. Saçma sapan kararlarla, yaptıkları saçma sapan işlerle takımı bu hale düşürüyorlar. Kulüple uğraşacaklarına düşman yaratıp hakiki Fenerbahçelileri ihraç ederek takımın da moralini bozuyorlar.