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Fenerbahçe'nin istediği Bjelica konuştu! "Herkes dört gözle bekliyor ve ben..."
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Gelecek sezon için yeni hoca arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, gündemine Türkiye'den ve dünyadan bir çok ismi almıştı. Bu bağlamda o isimlerden birinin de Nenad Bjelica olduğu aktarılmıştı. Hırvat teknik direktör, İspanyol basınına yaptığı konuşmada geleceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
22 Haziran 2020 Pazartesi 10:13
Güncelleme: 22.06.2020 10:33
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Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor.
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Mevcut durumda teknik sorumlu Tahir Karapınar ile yola devam eden Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle beraber A sınıfı bir hoca ile anlaşmak istiyor.
Bu bağlamda Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşen Fenerbahçe'nin adaylarından birinin de Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica olduğu biliniyordu.
Bjelica ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de bu kez kötü bir haber geldi.
Hırvat basını konu ile ilgili yazdığı haberde Bjelica'nın yeni rotasının Real Betis olabileceğini ima etti.