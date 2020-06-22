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Fenerbahçe'nin istediği Bjelica konuştu! "Herkes dört gözle bekliyor ve ben..."

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Gelecek sezon için yeni hoca arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, gündemine Türkiye'den ve dünyadan bir çok ismi almıştı. Bu bağlamda o isimlerden birinin de Nenad Bjelica olduğu aktarılmıştı. Hırvat teknik direktör, İspanyol basınına yaptığı konuşmada geleceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

22 Haziran 2020 Pazartesi 10:13 Güncelleme: 22.06.2020 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





