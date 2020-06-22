Fenerbahçe'de şoke eden tablo! Son 9 haftada...
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, ligin ikinci yarısında çıktığı 6 deplasman karşılaşmasından yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi. Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin kötü istatistiği de dikkat çekti.
Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe, deplasmanlarda gösterdiği kötü performansla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında misafir olduğu 6 deplasmandan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 1 beraberlik alırken rakiplerine 4 kez boyun eğdi.
Sezonun ikinci yarısına Gaziantep FK deplasmanında başlayan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettikten sonra oynadığı 5 karşılaşmadan ise sadece 1 puan toplayabildi. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında yaşanan mağlubiyetle başlayan süreçte, MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa'ya yenilirken tek puanını Fraport TAV Antalyaspor'a karşı elde etti. Konuk olduğu mücadelelerde 14 puan yitiren Fenerbahçe, kalesini gole kapatamazken, son bölümde gol yollarında da etkisiz kaldı.
DEPLASMANDA SON 5 MAÇTA EN KÖTÜ İKİNCİ EKİP
Fenerbahçe, son 5 deplasman maçları baz alındığında en az puan toplayan ikinci ekip oldu. Sarı-lacivertliler, konuk olduğu son 5 lig deplasmanında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, bu süreçte 5 mağlubiyet alan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ardından en az puan alan ikinci takım oldu. Sarı-lacivertliler, kötü istatistiğini Çaykur Rizespor ile paylaştı.
DEPLASMANDA GOLE HASRET
Fenerbahçe, deplasmanda gol atmakta da oldukça zorlandı. Sarı-lacivertliler söz konusu dönemde oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırabildi. Bu süreçte kalesinde 9 gole engel olamayan Fenerbahçe, son iki deplasmanda ise gol atma başarısı gösteremedi.
VEDAT MURIQI SUSTU
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi, son haftalarda gol yollarında etkisi kaldı. Sarı-lacivertli ekibe transferi uzun süre konuşulan ve sezona çok iyi bir başlangıç yapan Muriqi, ikinci yarıda ise performansını kaybetti. Ligin ilk 19 haftasında 12 gol kaydeden Muriqi, son 9 haftada ise biri penaltıdan sadece iki gol atabildi.
- 22.06.2020
- Canlı yayında açıkladı! Mert Hakan Yandaş yüzde 99.9 Fenerbahçe'de
- Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
- "Galatasaray için bugün artık kredisi olmayan maç"
- Gürcan Bilgiç: Ben bugünün favorisi Fenerbahçe
- "Göztepe'nin kazandığı penaltı Andone'nin sakatlandığı pozisyonla aynı"
- Altay Bayındır'a İngiltere Premier Lig'den flaş talip!
- Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Beşiktaş'a süper kanat!
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kasımpaşa maçı sonrası Hasan Ali Kaldırım'dan transfer çıkışı!
- Fenerbahçe Moussa Wague transferinde sona geldi!
- Fenerbahçe'nin istediği Bjelica konuştu! "Herkes dört gözle bekliyor ve ben..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de şoke eden tablo! Son 9 haftada... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.