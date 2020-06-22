Fenerbahçe Moussa Wague transferinde sona geldi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe Moussa Wague transferinde sona geldi!

Geçtiğimiz günlerde Isla ile vedalaşan Fenerbahçe, sağ bek arayışlarına hız vermiş, gündemine ise sürpriz bir ismi almıştı. Sarı-lacivertlilerin o transferde sona yaklaştığı ifade edildi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

22 Haziran 2020 Pazartesi 10:40 Güncelleme: 22.06.2020 10:40
Fenerbahçe Moussa Wague transferinde sona geldi!

Şilili sağ bek Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin, tecrübeli oyuncunun yerine alternatif belirlediği isim bir süre önce ortaya çıkmıştı.

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Fenerbahçe Moussa Wague transferinde sona geldi!

Sarı-lacivertli takımın, genç yıldız için temaslarını artırdığı ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Moussa Wague transferinde sona geldi!

Isla'nın yerine sağ bek arayışında olan Fenerbahçe, gündeminde bonservisi Barcelona'da olan Moussa Wague'ı almıştı.

Fenerbahçe Moussa Wague transferinde sona geldi!

Sezonun ikinci yarısını Nice'te kiralık olarak geçiren Senegalli futbolcunun satın alma opsiyonu olan 10 milyon Euro'yu Fransız ekibinin ödemeyeceği ifade edildi.

Fenerbahçe Moussa Wague transferinde sona geldi!

Senegal basınından Limametti'de yer alan habere göre Fenerbahçe, oyuncuya ilgisini artırdı. Haberde 22 yaşındaki sağ bekin adım adım sarı-lacivertli takıma yaklaştığı bildirildi.

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