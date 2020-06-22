Fenerbahçe Moussa Wague transferinde sona geldi!

Geçtiğimiz günlerde Isla ile vedalaşan Fenerbahçe, sağ bek arayışlarına hız vermiş, gündemine ise sürpriz bir ismi almıştı. Sarı-lacivertlilerin o transferde sona yaklaştığı ifade edildi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)