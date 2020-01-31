Medipol Başakşehir 3-1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı, Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçıyla başladı. Ev sahibi Başakşehir, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçının olduğu haftada hata yapmadı. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Crivelli ve Visca (2)'den geldi. Gençlerbirliği'nin tek golünü Ayite attı. Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Konuk ekip Gençlerbirliği 21 puanda kaldı.

VISCA LİGDE 7 GOLE ULAŞTI

Medipol Başakşehir'in sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçta iki gol kaydeden Edin Visca, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 8. dakikada Crivelli ve 48. ve 73. dakikalarda Visca'dan geldi. Ankara ekibinin tek golünü ise 29. dakikada Ayite kaydetti.

Gençlerbirliği'ne karşı iki gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Edin Visca, ligdeki gol sayısını da 7 yapmayı başardı.

8 tane de asisti bulunan Boşnak futbolcunun, Gençlerbirliği, Sivasspor, Trabzonspor, Denizlispor ve Malatyaspor mücadelelerinde de 1'er golü bulunuyor.



CRIVELLI 9. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği mücadelede takımının ilk golünü atan Enzo Crivelli, ligdeki gol sayısını da 9'a çıkarmış oldu.

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Crivelli ve 48. ve 73. dakikalarda Visca kaydetti. Ankara ekibinin tek golü ise 29. dakikada Ayite'den geldi.

Medipol Başakşehir'in ilk golünü kaydeden Crivelli, bu sezon ligdeki 9. golünü atmış oldu. Fransız futbolcu, Ankaragücü ve Gaziantep FK müsabakalarında 2'şer kez, Fenerbahçe, Beşiktaş, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er defa ağları sarsmayı başardı.

24 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Visca'nın attığı 3. golün de asistini yaptı.