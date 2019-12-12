TFF'den 'gizli buluşma' skandalına açıklama - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri TFF'den 'gizli buluşma' skandalına açıklama

'den 'gizli buluşma' skandalına açıklama

TFF'den 'gizli buluşma' skandalına açıklama

(), başkan 'in Kulübü Başkanı , başkan vekili ve () Başkanı arasındaki gizli görüşme skandalı ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Medyamızda, Başkanımız Sayın 'in Başkanı Sayın ve ile Başkanımız 'in de bulunmasıyla kendi işyerinde yapmış olduğu toplantı, gizli bir toplantıymış gibi haberler yer almıştır. Sayın başkanımız, bazı yönetim kurulu üyeleri ile 'da önemli bir görüşmede olduğu için konuyla ilgili açıklamanın bugün yapılması uygun görülmüştür." denildi.

Açıklamada, TFF Başkanı'nın herkesle düzenli olarak görüştüğünün altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bilinmelidir ki, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, kulüp başkanları ve yönetimleri ile düzenli olarak görüşür. Federasyonun ve başkanımızın kapısı, futbol ailesinin içindeki herkese açıktır. Kulüp başkanlarına çeşitli zamanlarda, federasyonumuz ve bağlı kurulların uygulamaları ile ilgili rahatsızlıklarını, istedikleri zaman iletebilecekleri bildirilmiştir. Bu görüşme de pek çok kulüp başkanı ile yapılan görüşmelerden farklı değildir. Bu haberin, kamuoyunda, sanki bir takım kollanıyormuş ya da kollanılacakmış algısı oluşturmak için kullanılması üzüntü vericidir."

Toplantının gizli olduğu yönündeki iddiaların Türk futboluna bir katkısının olmayacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe Kulübünün değerli temsilcilerinin, başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in yoğunluğu sebebiyle Sayın Özdemir'in ofisinde görüşmelerinin tarafımızca hiç bir mahsuru yoktur. Gizli bir toplantının 'un merkezinde, pek çok spor adamı ve gazetecinin geldiği bir yerde yapılmayacağını herkes bilir. Bu görüşmeler telefonla da yüz yüze de devamlı olarak her kulüp temsilcisiyle yapılmaktadır. Bu tür art niyetli yaklaşımların Türk futboluna herhangi bir katkısının olmayacağı kanaatindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi kimle nerede görüştüğü ile değil Türk futbolunun değerini futbol ailesinin kurullarımıza güvenini artırmak, yapılan hataları minimuma indirmek için yaptığı çalışmalar ile değerlendirilmelidir. Bu çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir."

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 19:50
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF'den 'gizli buluşma' skandalına açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN