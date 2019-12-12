Erman Toroğlu: Bu görüşme Avrupa'da olsaydı federasyon istifa ederdi!
Türkiye Futbol Federasyon'undaki son gelişmeleri yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Bu görüşme Avrupa'da olsaydı Federasyon istifa ederdi" dedi.
Türkiye Futbol Federasyon'undaki son gelişmeleri yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:
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