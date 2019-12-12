Neden gizlice buluştular?
Yazarımız Erman Toroğlu dün köşesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun transfer bütçesi sapmasını artırma kararını taşırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Zorlu'daki ofisinde bir araya gelmesinin ilginç bir tesadüf olduğunu yazdı. Erman Toroğlu, "5 Aralık'ta Nihat Özdemir'in bürosunda ne işiniz vardı?" diye sorarken dün de bu çok gizli görüşmeyle ilgili taraflar sessizliğini korumayı tercih etti.
Yazarımız Erman Toroğlu dün köşesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun transfer bütçesi sapmasını artırma kararını taşırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Zorlu'daki ofisinde bir araya gelmesinin ilginç bir tesadüf olduğunu yazdı. Erman Toroğlu, "5 Aralık'ta Nihat Özdemir'in bürosunda ne işiniz vardı?" diye sorarken dün de bu çok gizli görüşmeyle ilgili taraflar sessizliğini korumayı tercih etti.
- 12.12.2019
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Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Toplam 1
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Toplam 2
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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