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12 Aralık 2019, Perşembe
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Neden gizlice buluştular?

Neden gizlice buluştular?

Yazarımız dün köşesinde 'nun bütçesi sapmasını artırma kararını taşırken Fenerbahçe Başkanı , ve Başkanı 'in Başkanı 'in Zorlu'daki ofisinde bir araya gelmesinin ilginç bir tesadüf olduğunu yazdı. Erman Toroğlu, "5 Aralık'ta Nihat Özdemir'in bürosunda ne işiniz vardı?" diye sorarken dün de bu çok gizli görüşmeyle ilgili taraflar sessizliğini korumayı tercih etti.

Yazarımız dün köşesinde 'nun bütçesi sapmasını artırma kararını taşırken Fenerbahçe Başkanı , ve Başkanı 'in Başkanı 'in Zorlu'daki ofisinde bir araya gelmesinin ilginç bir tesadüf olduğunu yazdı. Erman Toroğlu, "5 Aralık'ta Nihat Özdemir'in bürosunda ne işiniz vardı?" diye sorarken dün de bu çok gizli görüşmeyle ilgili taraflar sessizliğini korumayı tercih etti.


  1. 12.12.2019
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