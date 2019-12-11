Usta yorumcudan olay sözler! ''Ligi dizayn mı ettiniz?''

5 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'un Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le olan görüşmesi gündeme oturdu. A spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, bu görüşmeyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulunurken, can alıcı sorular sordu. İşte usta yorumcunun o açıklamaları...

11 Aralık 2019 Çarşamba 07:37 Güncelleme: 11.12.2019 07:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





