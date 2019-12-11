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Usta yorumcudan olay sözler! ''Ligi dizayn mı ettiniz?''
5 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'un Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le olan görüşmesi gündeme oturdu. A spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, bu görüşmeyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulunurken, can alıcı sorular sordu. İşte usta yorumcunun o açıklamaları...
11 Aralık 2019 Çarşamba 07:37
Güncelleme: 11.12.2019 07:37
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Erman Toroğlu: Tarih 5 Aralık, günlerden Perşembe saat 16.50, yer Zorlu Center'da Nihat Özdemir'in bürosu. Ağır misafirler ayrı ayrı gelmeye başlıyorlar.
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Peki, nereye? Nihat Özdemir'in bürosuna. Ağır misafirler kimler mi? İkisi Ali Koç ile Semih Özsoy.
Diğeri kim? Bence size 5 isim sorsam yine bilemezsiniz. Neden? Haydi, onlar Fenerbahçe'de yöneticilik yapmışlar şimdi arkadaşlar, dostlar.
Buyurun cenaze namazına
Diğeri kim? MHK Başkanı Zekeriya Alp. Haydaaa. Buyurun cenaze namazına.
Toplantı 2.5 saat sürüyor. Arkadaşlar bu toplantıyı neden Nihat Özdemir'in özel bürosunda yapıyorsunuz? Nihat Özdemir Futbol Federasyonu Başkanı, gidersiniz futbol federasyonuna açıkça konuşursunuz. Neden gizli gizli, kaçak girip görüşüyorsunuz?