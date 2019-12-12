Avrupa kupalarında kaybolduk!

Türkiye takımları için Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidememe tehlikesi giderek artıyor...

2021-2022 sezonunda katılımı etkileyecek UEFA katsayı sıralamasında Türkiye 11. sırada yer almayı sürdürüyor... Türkiye'nin sıralamada çekiştiği Hollanda, Ukrayna ve Avusturya temsilcileri, Şampiyonlar Ligi'ndeki son hafta maçlarını kaybetti. Ancak üç takım da yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ise Avrupa kupalarından elendi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı kalmadı... Medipol Başakşehir'in yoluna devam etmesi de bu akşam Mönchengladbach deplasmanında galip gelmesine bağlı...

UEFA sıralamasındaki rakiplerimizden Hollanda'da Ajax'ın yanısıra az alkmaar da UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Feyenoord'un durumu bu akşam belli olacak. PSV Eindhoven ise elendi...

Ukrayna'da Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi'ne gitti... Dinamo Kiev'in gruptan çıkma şansı sürüyor. Oleksandriya'nın gruptan çıkma ihtimali kalmadı...

12. sıradaki Avusturya'da Salzburg ile Lask Llinz yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Wolfberg'in ise şansı kalmadı...