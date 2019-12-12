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12 Aralık 2019, Perşembe
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Avrupa kupalarında kaybolduk!

Avrupa kupalarında kaybolduk!

Türk takımlarının Avrupa kupalarında kötü bir sezon geçirmesi sebebiyle 2 sezon sonra şampiyonunun Devler Ligi'ne doğrudan gidememe tehlikesi artarak sürüyor... Bu nedenle bu akşam 'nde oynanacak maçlar büyük önem taşıyor...

takımları için 'ne doğrudan gidememe tehlikesi giderek artıyor...

2021-2022 sezonunda katılımı etkileyecek katsayı sıralamasında Türkiye 11. sırada yer almayı sürdürüyor... Türkiye'nin sıralamada çekiştiği , ve temsilcileri, Şampiyonlar Ligi'ndeki son hafta maçlarını kaybetti. Ancak üç takım da yollarına UEFA 'nde devam edecek...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz ise Avrupa kupalarından elendi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden ve 'un gruptan çıkma şansı kalmadı... 'in yoluna devam etmesi de bu akşam Mönchengladbach deplasmanında galip gelmesine bağlı...

UEFA sıralamasındaki rakiplerimizden Hollanda'da Ajax'ın yanısıra az alkmaar da UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Feyenoord'un durumu bu akşam belli olacak. PSV Eindhoven ise elendi...

Ukrayna'da UEFA Avrupa Ligi'ne gitti... 'in gruptan çıkma şansı sürüyor. Oleksandriya'nın gruptan çıkma ihtimali kalmadı...

12. sıradaki Avusturya'da Salzburg ile Lask Llinz yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Wolfberg'in ise şansı kalmadı...

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 20:43
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