Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray İstanbul'a döndü.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan ve 5-0 mağlup olan Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü.
Özel uçakla saat 17.00'de İstanbul Havalimanı gelen kafile, genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetten bazıları kendilerini bekleyen takım otobüsüyle, bazıları da özel araçlarıyla havalimanından ayrıldı.
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