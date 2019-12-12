Galatasaray'dan 6 milyonluk teklif! Belhanda'nın yerine...

UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, 5-0'lık PSG mağlubiyetinden sonra ocak ayını işaret etmişti. Sarı-kırmızılılar, performansyla hayal kırıklığı yaratan Belhanda'nın yerine futbolcu bakarken yıldız futbolcuya 6 milyon euroluk teklif yaptı.

12 Aralık 2019 Perşembe 20:02 Güncelleme: 12.12.2019 20:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





