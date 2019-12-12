Galatasaray'dan 6 milyonluk teklif! Belhanda'nın yerine... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan 6 milyonluk teklif! Belhanda'nın yerine...

UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, 5-0'lık PSG mağlubiyetinden sonra ocak ayını işaret etmişti. Sarı-kırmızılılar, performansyla hayal kırıklığı yaratan Belhanda'nın yerine futbolcu bakarken yıldız futbolcuya 6 milyon euroluk teklif yaptı.
12 Aralık 2019 Perşembe 20:02 Güncelleme: 12.12.2019 20:02
Galatasaray'dan 6 milyonluk teklif! Belhanda'nın yerine...

Galatasaray'da 10 numara arayışı sürüyor.

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Galatasaray'dan 6 milyonluk teklif! Belhanda'nın yerine...

Sarı-kırmızılılar ara transfer dönemi öncesi girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaray'dan 6 milyonluk teklif! Belhanda'nın yerine...

Sezona yıldız transferlerle sükseli bir başlangıç yapan Galatasaray, istediği performansı şu ana kadar sergileyemedi.

Galatasaray'dan 6 milyonluk teklif! Belhanda'nın yerine...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atan sarı-kırmızılı takım Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak tur avantajını rakibe bıraktı.

Galatasaray'dan 6 milyonluk teklif! Belhanda'nın yerine...

Süper Lig'de 23 puanla 6. sırada bulunan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayı transfer dönemini işaret etmişti.

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