Fatih Terim gemileri yaktı! Real Madrid'in eski golcüsü geliyor...

Galatasaray'da kabus gibi geçen Şampiyonlar Ligi serüveni Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain karşısında alınan 5-0'lık skorla son buldu. Morallerin bir hayli bozuk olduğu sarı-kırmızılılar artık gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikmiş durumda. Ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına da hız veren Galatasaray'da birçok isim gündeme geliyor. İşte sarı-kırmızılılarda yaşanan son transfer gelişmeleri...