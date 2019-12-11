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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'den Türk futboluna derin darbe

TFF'den Türk futboluna derin darbe

Federasyon birden bire kulüplerin 'finansal sapma' tutarını yüzde 40'a çıkardı. 'nun gece yarısı aldığı bu karara tepki yağıyor.

Daha 20 gün önce "Harcama limitlerine uymayan takımların canını yakacağız" diyen başkanlığındaki 'nin, birden bire kulüplerin 'finansal sapma' tutarını yüzde 40'a çıkarması hayretle karşılandı.

Anlaşılması mümkün olmayan bu kararla birlikte, büyük fedakarlıklar gösterip kurallara uyan kulüpler cezalandırılırken, uymayanlar ise ödüllendirilmiş oldu. Zaten çok zor durumdaki kulüplerimizi iyice borç batağına saplayacak bu karar, tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada Nihat Özdemir'e yönelik sert eleştiriler yapıldı.

'ya finansal fair play kurallarına sıkı sıkıya uyacakları yönünde taahhütler veren Nihat Özdemir'in bu çarpık karar sonrası UEFA'ya ne diyeceği merak konusu.

  1. 11.12.2019
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