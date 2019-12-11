TFF'den Türk futboluna derin darbe
Federasyon birden bire kulüplerin 'finansal sapma' tutarını yüzde 40'a çıkardı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gece yarısı aldığı bu karara tepki yağıyor.
Daha 20 gün önce "Harcama limitlerine uymayan takımların canını yakacağız" diyen Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF'nin, birden bire kulüplerin 'finansal sapma' tutarını yüzde 40'a çıkarması hayretle karşılandı.
Anlaşılması mümkün olmayan bu kararla birlikte, büyük fedakarlıklar gösterip kurallara uyan kulüpler cezalandırılırken, uymayanlar ise ödüllendirilmiş oldu. Zaten çok zor durumdaki kulüplerimizi iyice borç batağına saplayacak bu karar, tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada Nihat Özdemir'e yönelik sert eleştiriler yapıldı.
UEFA'ya finansal fair play kurallarına sıkı sıkıya uyacakları yönünde taahhütler veren Nihat Özdemir'in bu çarpık karar sonrası UEFA'ya ne diyeceği merak konusu.
- 11.12.2019
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Outoforfer1907 Son şansımı kalmış yazıklar olsun. Bu adam bal Ligi'nde bile oynayamaz. Buna verilecek süre Ferdiye verilsin. Alper gitsin inşaatta çalışsın
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Çerkes kimse kimseye bu kadar şans vermez, yeter...
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Trabzonspor Tahkim Kurulu'na gidiyor! TFF kararına itiraz...
Toplam 1
Yorum
Sabo Kraldan ziyade kralcı olmayın gün gelir bu indirim sizede lazım olur hemen havaya girdiniz iki maç aldınız havaya girdiniz bekleyip görelim
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