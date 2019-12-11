TFF'den Türk futboluna derin darbe

Daha 20 gün önce "Harcama limitlerine uymayan takımların canını yakacağız" diyen Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF'nin, birden bire kulüplerin 'finansal sapma' tutarını yüzde 40'a çıkarması hayretle karşılandı.

Anlaşılması mümkün olmayan bu kararla birlikte, büyük fedakarlıklar gösterip kurallara uyan kulüpler cezalandırılırken, uymayanlar ise ödüllendirilmiş oldu. Zaten çok zor durumdaki kulüplerimizi iyice borç batağına saplayacak bu karar, tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada Nihat Özdemir'e yönelik sert eleştiriler yapıldı.

UEFA'ya finansal fair play kurallarına sıkı sıkıya uyacakları yönünde taahhütler veren Nihat Özdemir'in bu çarpık karar sonrası UEFA'ya ne diyeceği merak konusu.