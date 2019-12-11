Ligi dizayn mı ettiniz!

5 Aralık’ta Nihat Özdemir ’in bürosunda Ali Koç, Semih Özsoy ve Zekeriya Alp’in ne işi vardı? Neden TFF binasında görüşmediniz de ofiste görüştünüz? HESABINI NASIL VERECEKSiNiZ? 2.5 saat süren bu toplantıda neler konuşuldu? Kamuoyunu aydınlatın. Bu yaptığınız işlerle Türk futbolunun altına dinamit koydunuz. Öldürüyorsunuz!

Tarih 5 Aralık, günlerden Perşembe saat 16.50, yer Zorlu Center'da Nihat Özdemir'in bürosu.

Ağır misafirler ayrı ayrı gelmeye başlıyorlar.

Peki, nereye?

Nihat Özdemir'in bürosuna.

Ağır misafirler kimler mi? İkisi Ali Koç ile Semih Özsoy.

Diğeri kim? Bence size 5 isim sorsam yine bilemezsiniz. Neden?

Haydi, onlar Fenerbahçe'de yöneticilik yapmışlar şimdi arkadaşlar, dostlar.

Buyurun cenaze namazına Diğeri kim? MHK Başkanı Zekeriya Alp.

Haydaaa.

Buyurun cenaze namazına.

Toplantı 2.5 saat sürüyor. Arkadaşlar bu toplantıyı neden Nihat Özdemir'in özel bürosunda yapıyorsunuz? Nihat Özdemir Futbol Federasyonu Başkanı, gidersiniz futbol federasyonuna açıkça konuşursunuz. Neden gizli gizli, kaçak girip görüşüyorsunuz?

Size bu toplantıyla ilgili herhalde 50 tane soru yöneltebilirim. İsterseniz başlayalım.

Kimin derdi?

Birinci soruyu zaten yönelttim, neden Nihat Özdemir özel bürosu?

İkinci soru, kulüplerin federasyonla ilgili olan dertlerini mi konuştunuz?

Yoksa Fenerbahçe'nin bazı dertleri sıkıntıları vardı onu mu federasyon başkanına ilettiniz?

Fenerbahçe'nin hakem hatalarından dolayı kaybettiği puanlardan mı bahsettiniz?

Başka takımların sorunlarını veya rahatsızlıklarını mı Nihat Özdemir'e söylediniz?

Kulübünüzün mali durumunu Nihat Özdemir'e mi anlattınız?

Transfer yasaklama oranının çok düşük olduğunu, yükseltilmesini mi istediniz?

Gibi gibi sorular...

Peki, Zekeriya Alp'in bunlarla ne alakası var?

Zekeriya Alp'e, "Şu hakemi Fenerbahçe maçına vermeyin, şu hakemleri Fenerbahçe maçlarına verebilirsiniz"i mi sorup tartıştınız?

Hakemlere veto mu?

Hem kendi takımınızın hem de rakiplerinizin maçlarına hangi hakemlerin tayin edilip, edilmeyeceğini mi tartışınız Zekeriya Alp ile?

Veya bazı hakemleri veto ettiğinizi mi söylediniz Zekeriya Alp'e.

Yahu beyler siz değil misiniz beni ve Zeki Uzundurukan'ı 6222'den Cumhuriyet savcılığına şikayet eden? Üstelik de gerekçesini sporda şiddet olarak gösteren.

Yoksa lig dizayn ediliyor diye şikayet ettiğiniz insanlara karşılık ligi dizayn mı etmeye kalktınız?

Bu toplantıda 2.5 saat ne yaptınız? Neden gizli toplandınız? Bunun hesabını kamuoyuna nasıl vereceksiniz?

Sivas maçı öncesi Fenerbahçe bu hafta lider Sivas'a gidiyor.

Haftaya ise Beşiktaş ile oynayacak. Beyler ateşle oynadınız! Futbolun altına dinamit koydunuz!

Bundan sonra ayyuka çıkacak laflara ne cevap vereceksiniz?

Yahu kardeşim siz nasıl acemi insanlarsınız. Siz bugün bu işlere girerseniz nasıl dedikoduların önüne geçeceksiniz?

Yıllardır Zekeriya Alp, Koç grubuna yedek parça yaptı. Burada yedek parça masraflarını mı konuştunuz.

Zekeriya Alp'e, "Niye bu parçaları pahalı mı yaptınız?" mı dediniz.

Bunu dediyseniz neden Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in odasında yaptınız?

Yazıklar olsun hepinize.

Ali Koç ve ekibi savcılığa yine şikâyet ederler herhalde.

Bakarsınız bazı taraftarlar bazı televizyon binalarını ve gazeteleri basar, meşale yakıp küfürler ederler.

Hesabını halka verin Beyler bu yaptığınız işlerle Türk futbolunu öldürüyorsunuz. Yazının başında "Buyurun cenaze namazına" demiştim.

Şimdi kamuoyu bu sorduğum soruları yarın nasıl çoğaltacaktır göreceksiniz Hesabı bana değil halka vereceksiniz, hayırlı işler...