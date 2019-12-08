Örümcek adam

Futbol bazı gerçekleri adamın suratına tokat gibi vurur.

Bu sene Galatasaray'ı seyrediyoruz. Maçlardan sonra Fatih Terim çıkıyor. Yani; Galatasaray Teknik Direktörü. Futbolcularından bahsediyor, iyi oynamadıklarından bahsediyor, ocak ayı diyor, diyor da diyor...

Ama ben de tek kelime şunu söylüyorum:

Fatih Terim, bu takım çalıştırılmamış.

Bu takımın fiziği iyi değil.

Dayanıklılığı iyi değil. Öyle olunca da takımın kimyası meydana çıkmıyor.

Bunun sorumlusu da tek başına sensin!

Alanyaspor takımı, senin takımını 40 dakika bir boksörün kum torbasını dövdüğü gibi dövdü. Dövdü de ne oldu? Kalede öyle bir adam vardı ki; ahtapot mu diyeyim, örümcek mi diyeyim, panter mi diyeyim...

İnanamıyorum. Uzun yıllar böyle bir şey görmedim. Bir kaleci vardı, onun için tek bir cümle yazacağım:

Bir takımdan fazlası....

Galatasaraylı futbolcular, Muslera'nın bu inanılmaz kurtarışlarını gördükten sonra bile, yahu kardeşim bu kaleci neler yapıyor biz hala utanmıyoruz, deyip, Alanyaspor'a karşı direnç gösteremediler.

Neden? Çünkü bu direnci gösterecek güçleri yok.

Bunun bir tek sorumlusu vardır.

O da tek başına Fatih Terim'dir. Çok net. Bunun arkasından artık çıkıp da bana yok o oynamadı, bu oynamadı, bu sakat demesinler.

Sen önce sağlamları sahaya iyi hazırla. Zaten sen iyi antrenman yaptırmadığın için belli ki senin futbolcuların kartondan askerler gibi sahada aciz halde, zavallı şekilde mücadele ediyorlar. Muslera dün gece böyle bir oyun oynuyorsa bu Fatih Terim'in ayıbıdır.

Fatih hoca çok çabuk idmanlara ve sahaya dönmelisin. Futbol acımasızdır. Yarın bir gün bu tribünler seni inanılmaz derecede protesto ederler.

Dün gece Alanyaspor'a yazık oldu. Verdiği emeklere yazık oldu.

Futbol olarak her şeyi yaptılar.

Ama karşılarında bir ahtapot vardı.

Her bacağınla gelen topları çıkardı.

Helal olsun Alanya'ya.

Yazıklar olsun bu Galatasaray'a.