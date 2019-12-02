Kalite bu kadar!

İsmi büyük maç… Ama futbol olarak küçük maç oldu. İnsan bu iki takımın mücadelesinden çok daha farklı pozisyonlar, kaliteli hareketler bekliyor ama maalesef Türkiye'de olmuyor. Seyirci müthiş, zemin ağır ama bu yağmura göre de fena değil.

Koca ilk yarı iki teknik adam oynattıkları futbolla milleti uyuttular.

Gol olunca oyun hareketlendi ama yine kalite yok. Mücadele var, pozisyonlar var, kalite yüzde 10...

Trabzonspor golü attı, Galatasaray baktı ki iş gidiyor bütün gücünü kullanarak hücum etmeye başladı.

Bordo-mavili oyuncular burada büyük bir hata yaptı. Galatasaray'ın getirdiği topları uzun uzun vurmaya başladılar. Ayağa top yapsalar, iki yön değiştirseler Galatasaray'ın arka tarafı olduğu gibi gole açık.

Yapmadılar... Ceza alanı çizgisi üzerinde 10 kişiyle defans yapmaya başladılar. Galatasaray baskılı gözüktü ama gözüktü… Onlar da fazla bir şey yapmadı.

Galatasaray'ın 15-20 dakikalık baskısından sonra Trabzon yavaş yavaş çıkmaya başladı ama burada da topları iyi yerlerde kullanmadılar.

Final paslarında hatalar yaptılar.

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