Kalite bu kadar!
İsmi büyük maç… Ama futbol olarak küçük maç oldu. İnsan bu iki takımın mücadelesinden çok daha farklı pozisyonlar, kaliteli hareketler bekliyor ama maalesef Türkiye'de olmuyor. Seyirci müthiş, zemin ağır ama bu yağmura göre de fena değil.
Koca ilk yarı iki teknik adam oynattıkları futbolla milleti uyuttular.
Gol olunca oyun hareketlendi ama yine kalite yok. Mücadele var, pozisyonlar var, kalite yüzde 10...
Trabzonspor golü attı, Galatasaray baktı ki iş gidiyor bütün gücünü kullanarak hücum etmeye başladı.
Bordo-mavili oyuncular burada büyük bir hata yaptı. Galatasaray'ın getirdiği topları uzun uzun vurmaya başladılar. Ayağa top yapsalar, iki yön değiştirseler Galatasaray'ın arka tarafı olduğu gibi gole açık.
Yapmadılar... Ceza alanı çizgisi üzerinde 10 kişiyle defans yapmaya başladılar. Galatasaray baskılı gözüktü ama gözüktü… Onlar da fazla bir şey yapmadı.
Galatasaray'ın 15-20 dakikalık baskısından sonra Trabzon yavaş yavaş çıkmaya başladı ama burada da topları iyi yerlerde kullanmadılar.
Final paslarında hatalar yaptılar.
***Nwakaeme takımını 90 dakika 10 kişi oynattı. Ünal Karaman, ona fazla müsamaha gösterdi.
60'tan, 70'ten sonra değiştirmesi gerekirdi. Trabzonspor 3'e 3 gidiyor Galatasaray defansının üzerine… Nwakaeme yardımcı hakemin 30 metre karşısında, yardımcı hakemle göz göze geliyor. Yani hakemin bayrağından yarım metre geriye çıksa top alıp pozisyona girecek ama o ofsaytta top alıyor.
Bu tip takımlarda böyle hareketler kabul edilemez. Çünkü öyle pozisyonlar her zaman gelmez.
Galatasaray hırsla mücadele etti ama onlar da iyi oynamadılar.
1-1'lik netice Galatasaray için avantaj oldu, Trabzonspor için dezavantaj oldu. Ama Galatasaray'a bu 1 puanı Trabzonspor verdi.
İki takımın oynadığı futbolun kalitesini gördükten sonra Avrupa'da kulüpler düzeyinde neden ileri gidemiyoruz net bir şekilde gözüktü.
Dünkü maçın hakemi iki takıma göre daha başarılıydı...