Aynaya baksın

Gergin bir maç oldu. Aslında hiç gerilmeyecek bir maçtı. Ama maçı bu gerginliğe getirenler hakemle yardımcıları...

Neden? İki metre önünde penaltı pozisyonu var. Gustavo rakibinin ayağına basıyor; sarı kart penaltı...

Ver penaltıyı hiç kimse bir şey diyemeyecek. Ama sen gördüğün halde cesaret edemiyorsun. Bu sefer devreye VAR giriyor.

Sen VAR'a gidersen kafanda penaltı olduğunu biliyorsun. Kamera zoom yaptığında, yüzün 'Allah'ım yakalandım' şeklindeydi. Penaltıyı attırıyorsun bu sefer yardımcı sahneye çıkıyor. Kalecinin 1 metre öne çıktığını söylemiyor. İş yine VAR'a gidiyor.

Bu arada oyun başlıyor.

Fenerbahçe gol atıyor. Fenerbahçe attığı gole 'ofsayt' diyenler var. Ama ondan önemlisi VAR zaten ihlali verdi. Penaltı vuruşunda kalecinin ayağı çizgide olacak. Bunlar yüzünden maç gerildi. Hiç gereği yokken... Bu hakem açısından...

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