Keçi boynuzu

Beşiktaş altın buldu. Fazla bir şey oynamadan sadece kazandı Yine...

Ancak bu işler Türkiye'de maalesef böyle... Oyunun kırılma anı Fırat Aydınus'un aktif ofsayt yorumu yaptığı pozisyondu.

Yayıncı kuruluş yandan gösterdi.

Sonunda bir de çizgi çekti.

Çizgide zaten futbolcu ofsayt görünüyor ama kalecinin görüş alanını engelliyor mu?

Kendine avantaj sağlıyor mu?

Ofsayt pozisyonundaki Konyasporlu oyuncu kalecinin görüş alanını ve açısını kapatıyor mu?

Oyuna müdahale ediyor mu?

Kendine bir avantaj sağlıyor mu?

Bulunduğu yer itibar ile rakip defansı rahatsız ediyor mu?

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Kale arkasındaki kameranın çekimine göre bu 4 şıktan hiçbirisi yok.Kaleci, vuruş yapan futbolcunun topunu net görüyor.Açı itibari ile pozisyonun içinde gibi görünün oyuncu, daha topa vurulurken kendini dışarı atıyor.Yani pozisyon net gol... VAR çağırdı.Fırat Aydınus golü iptal yorumu yaptı.Konyasporlu futbolcuların da aklı biraz onda kaldı herhalde!İkinci yarıda maç hep orta sahada geçti. Aynen Galatasaray-Başakşehir maçında olduğu gibi...O maçta olduğu gibi orta sahadan çıkarken bir büyük hata sonucu belirledi.

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