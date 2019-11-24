Keçi boynuzu – Erman Toroğlu – Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Erman Toroğlu Keçi boynuzu

Keçi boynuzu

altın buldu. Fazla bir şey oynamadan sadece kazandı Yine...
Ancak bu işler 'de maalesef böyle... Oyunun kırılma anı 'un aktif ofsayt yorumu yaptığı pozisyondu.
Yayıncı kuruluş yandan gösterdi.
Sonunda bir de çizgi çekti.
Çizgide zaten futbolcu ofsayt görünüyor ama kalecinin görüş alanını engelliyor mu?
Kendine avantaj sağlıyor mu?
Ofsayt pozisyonundaki Konyasporlu oyuncu kalecinin görüş alanını ve açısını kapatıyor mu?
Oyuna müdahale ediyor mu?
Kendine bir avantaj sağlıyor mu?
Bulunduğu yer itibar ile rakip defansı rahatsız ediyor mu?

***

Kale arkasındaki kameranın çekimine göre bu 4 şıktan hiçbirisi yok.
Kaleci, vuruş yapan futbolcunun topunu net görüyor.
Açı itibari ile pozisyonun içinde gibi görünün oyuncu, daha topa vurulurken kendini dışarı atıyor.
Yani pozisyon net gol... VAR çağırdı.
Fırat Aydınus golü iptal yorumu yaptı.
Konyasporlu futbolcuların da aklı biraz onda kaldı herhalde!
İkinci yarıda maç hep orta sahada geçti. Aynen Galatasaray-Başakşehir maçında olduğu gibi...
O maçta olduğu gibi orta sahadan çıkarken bir büyük hata sonucu belirledi.

***

Atan kazanacaktı; atan da kazandı.
Beşiktaş iyi oynadı mı? Hayır.
ilk 15 dakika hariç iyi futbol oynadı mı? Hayır.
Hakem iyi miydi? Yine topla çarpıştı, ona da hayır.
Bir tek Konyaspor taraftarı iyiydi. O kadar...
Maalesef Türk futbolundaki kötü maçları seyretmeye, işkence çekmeye devam ediyoruz Millet de habire maçların iyi gittiğini pompalıyor. Keçi boynuzu çiğniyoruz, çiğniyoruz, çiğniyoruz. Aldığımız tat bir yudum.
Aslında keçi boynuzuna da yazık oluyor. Onu başka yerlerde kullanmak lazım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN