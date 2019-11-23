Atan kazandı

İki taraf için de bıçak sırtı bir maçtı. Karşılaşmanın Galatasaray Stadı'nda oynanması bıçağın keskin tarafını Cimbom'a doğru döndürüyordu, Öyle bir 90 dakika oynandı ki gol atan kazanacak gibiydi.

Nitekim öyle de oldu.

'Bu takım daha etkili', 'şu takım daha iyi oynadı' diyemeyeceğimiz bir maç.

Başakşehir'den daha iyi futbol bekleniyordu ama Galatasaray'ın sahaya çıkan futbolcuları bu sezon yürüye yürüye oynadıkları için maçın galibiyeti Başakşehir'e dönmüştü başlama düdüğünden önce.

Ama Galatasaray'ın sakatlardan sonra sahaya çıkan yedeklerden kurulu takımı çok iyi mücadele ederek Başakşehir'in önce kimyasını bozdular.

Başakşehir bu tarz bir tepki beklemiyordu herhalde.

***

Galatasaray tepkiyi gösterdi ama neticeyi alacak futbolcuları yoktu sahada.Başakşehir rakip ceza alanına daha az geldi gibi gözüktü ama özellikle son yarım saatte çok etkili nokta hücumlar yaptılar.Nitekim göbekte yaptığı bir pas hatasını çok iyi değerlendirerek maça noktayı koydular.Galatasaray bu sene böyle.Kör töpal gideceğe benziyor.Devre arası transferlerinden bahsediyorlar ama ara dönemde iyi futbolcu çıkması Milli Piyango 'dan büyük ikramiye çıkmasına benzer.Galatasaray'ın yedeklerinde iki-üç tane isimli oyuncu var gözüküyor ama Başakşehir'in yedek kulübesine baktığımızda, onların yedekleri Galatasaray ile maç yapsa rahat kazanır.Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile yoluna istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Abdullah Avcı döneminden daha farklı bir futbol oynuyorlar. Avcı zamanındakinden daha göze hoş gelen futbol oynuyorlar.Hakem Yaşar Kemal Uğurlu için söylenecek hiçbir şey yok.Soğukkanlı, kendinden emin ve doğru bir maç yönetti.

***

İki takım futbolcularını büyük küçük diye ayırmadı. Kartları da doğru kullandı.

Yalnız ona bir takviyede bulunmak istiyorum, bir yerde hata yapıyor, yapmasın.

Doğru bir düdük çalıyor ve bu düdük futbolcuya yanlış gelmiş olabilir. Orada bir kontak noktası olabilir. Ama o kontak noktasında ya havaya, ya yere, ya da sağa sola bakıyor. Düdükten sonra kontak noktasını gözetim altına almalısın.

Öyle bir ters iş olur ki doğru idare ettiğin bir maç üstüne yıkılır.

Yerde para arama. Başka yere de fazlaca bakma.