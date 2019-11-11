Sadece kazandı – Erman Toroğlu – Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Erman Toroğlu Sadece kazandı

Sadece kazandı

İki maçı üst üste izledim dün. Yani - ve - Denizlispor mücadelelerini.
Birinci karşılaşmayı seyrettikten sonra, o yüksek tansiyonlu 90 dakikayı gördükten sonra Beşiktaş maçı gerçekten de son derece yavan geldi.
Eskiden 'tridine çorba' derlerdi.
Yani suyunun içine ekmek doğrar içersin.
Aynen onun gibi.
Trabzon-Alanya maçında çok kaliteli hareketler de oldu, zaman zaman kalite oranı düştü fakat 90 dakika boyunca heyecan hiç düşmedi. Resmen korku filmi gibi bir maç izledim.
Alanyaspor rakibin 10 kişi kalmasından faydalanamadı.
Trabzonspor 10 kişi kalınca devreye tribündeki taraftarı girdi, devreye taraftar girince de sahadaki Trabzonlu futbolcular ateşlendiler ve maç bambaşka bir havaya büründü. Büyük bir heyecan fırtınası yaşandı.
H H H
Beşiktaş-Denizlispor maçında konuk ekip 'Ben gol atmasam da olur. Gol yemeden bu 90 dakikayı bitireyim' havasında oynadı.
Aslında bitireceklerdi de.
Ama Caner sarı kart görüp sinirli oynamaya devam edince teknik direktör onun yerine N'Koudou'yu oyuna aldı.
N'Koudou, şahsi becerisini de katarak golü attı ve kazandı.
Beşiktaş yine iyi oynamadı, yani sadece kazandı.
Bu sezon birçok takım için bunu söylüyoruz. Şu anda devamlı iyi oynayarak futbolun hakkını veren zaten 'in zirvesinde, yani lider durumda.
İki maçta da enteresan pozisyonlar var. Şimdi bunları tek tek yazmaya kalkarsam yerim yetmez.
Yalnız sadece şunu belirtmek istiyorum. Beşiktaş-Denizli maçında konuk ekibin uzatmalarda ile attığı golde hakem ne verdi çözmüş değilim.

  • Erman Toroğlu Erman Toroğlu
    1. 11 Kasım 2019, Pazartesi
    1. E-Posta: erman.toroglu@fotomac.com.tr
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN