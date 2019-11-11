Sadece kazandı

İki maçı üst üste izledim dün. Yani Trabzonspor- Alanyaspor ve Beşiktaş- Denizlispor mücadelelerini.

Birinci karşılaşmayı seyrettikten sonra, o yüksek tansiyonlu 90 dakikayı gördükten sonra Beşiktaş maçı gerçekten de son derece yavan geldi.

Eskiden 'tridine çorba' derlerdi.

Yani suyunun içine ekmek doğrar içersin.

Aynen onun gibi.

Trabzon-Alanya maçında çok kaliteli hareketler de oldu, zaman zaman kalite oranı düştü fakat 90 dakika boyunca heyecan hiç düşmedi. Resmen korku filmi gibi bir maç izledim.

Alanyaspor rakibin 10 kişi kalmasından faydalanamadı.

Trabzonspor 10 kişi kalınca devreye tribündeki taraftarı girdi, devreye taraftar girince de sahadaki Trabzonlu futbolcular ateşlendiler ve maç bambaşka bir havaya büründü. Büyük bir heyecan fırtınası yaşandı.

H H H

Beşiktaş-Denizlispor maçında konuk ekip 'Ben gol atmasam da olur. Gol yemeden bu 90 dakikayı bitireyim' havasında oynadı.

Aslında bitireceklerdi de.

Ama Caner sarı kart görüp sinirli oynamaya devam edince teknik direktör Abdullah Avcı onun yerine N'Koudou'yu oyuna aldı.

N'Koudou, şahsi becerisini de katarak golü attı ve Kartal kazandı.

Beşiktaş yine iyi oynamadı, yani sadece kazandı.

Bu sezon birçok takım için bunu söylüyoruz. Şu anda devamlı iyi oynayarak futbolun hakkını veren Sivasspor zaten Süper Lig'in zirvesinde, yani lider durumda.

İki maçta da enteresan pozisyonlar var. Şimdi bunları tek tek yazmaya kalkarsam yerim yetmez.

Yalnız sadece şunu belirtmek istiyorum. Beşiktaş-Denizli maçında konuk ekibin uzatmalarda Recep Niyaz ile attığı golde hakem ne verdi çözmüş değilim.