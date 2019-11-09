Çok şey VAR!

Heyecanı yüksek bir maç, güzel goller var; her şeyden önce VAR var! Bu sene ilk defa VAR'ın doğru kullanıldığını gördük. Neymiş efendim, eğer VAR çağırıyorsa ve hakem hatalıysa hakemin puanı düşermiş; VAR çağırırsa ve VAR hatalıysa bu kez de VAR'ın puanı düşermiş. Sizin hakemlerinizin puanlarının düşmesi mi önemli, sahadaki takımların kaybettikleri puanlar mı? Böyle rezillik olur mu?

Bu hafta biraz hizaya gelinmiş.

Şunu net yazalım; Fenerbahçe mücadele ediyor tamam ama futbol olarak iyi değil. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra rakibini bitiremiyorsan, çok zor anlar yaşarsın; dünkü gibi.

Kasımpaşalı oyuncunun atıldığı olaya inanamadım, futbolcunun kendini böyle attırması demek, akıl tutulması demek. Aynı şeyi F.Bahçeli futbolcu için de söyleyebilirim.

Orta sahada bir pozisyon kardeşim, niye gider o baskıyı yaparsın?

Haa, demek futbolcular şunu da düşünüyor artık... Trabzonspor kaptanı Sosa'ya yapılan pozisyonda bir futbolcu oyundan atılmıyorsa, hatta VAR'a da gidilmiyorsa; o zaman ben de yaparım! Bakın, nereden nereye.. Ama bu işler böyledir!

H H H

Sahanın en iyi adamı Ali Palabıyık'tı.

Neredeyse kusursuz bir maç yönetti.

Demek ki biraz dikkatli olunca, biraz koşunca ve buna biraz da cesaret eklenince; işte dün akşamki hakem çıkıyor ortaya.

Aslında dünkü maç, bu hafta yaşanan olaylardan dolayı zor bir maçtı. Hakem etki altında kalmadı, Serdar, Gustavo ve kaleci Altay en iyilerdendi. F.Bahçe geriden orta sahaya çabuk çıkıyor, ama takım değil. Kasımpaşa takım oyununda F.Bahçe'nin çok önünde. Fizik ve dayanıklılık olarak bakıyorum, yine Kasımpaşa daha iyi. Maçın geneline baktığınızda sonucun berabere olması gereken bir maç.

Sarı-lacivertliler bütün maçlara iyi başlıyorlar. İlk 15 dakikada golü bulurlarsa rahatlıyorlar, sonra tempoları düşüyor. Kasımpaşalı o atılan oyuncu olmasaydı, bu maç ne olurdu? Netice çok daha farklı olurdu.

Ersan Yanal'ın başka işlerde burnunu sokmadan takımıyla uğraşması lazım. Bir de 'kurgumurgu' diyor, sen önce takımın kurgula! Teknik direktör bazı şeylere girmeyecek. Girerse G.Saray'ın düştüğü duruma düşer!