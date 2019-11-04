Nerde trak orda bırak – Erman Toroğlu – Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Erman Toroğlu Nerde trak orda bırak

Nerde trak orda bırak

Biri yense lider olacak diğeri son sırada... Müthiş bir mücadele oldu. İki takımın da yakaladığı fırsatlar var. Ama 'nin yakaladığı fırsatlar daha fazla... Sarı-lacivertlilerin üç topu da direkten gitti. böyle bir oyun. Her an her şey değişebiliyor.
Bir gün önceki - maçına bakıyorsunuz ilk yarı rezalet bir ikinci yarı süper bir Antalya... Düşünün aynı, yönetim aynı, başkan aynı, rakip aynı hakem aynı...
180 derecelik değişimin bir ucunda Beşiktaş bir ucunda Antalya...

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Ama dün gece ki maç aynı değil. İki takım da mücadele ediyor. Korakor...
Son sıradaki 'nin üzerinde şu farklılık var. Yönetim değişmiş, başkan değişmiş, teknik direktör değişmiş; üstüne de paralar ödenmiş. Bir de rakip Fenerbahçe olunca ve seyirci desteği de gelince lig sonuncusu Kayseri canavar kesilmiş. İyi futbol mu oynadılar; hayır ama müthiş mücadele ettiler.
Fenerbahçe klasik... 15-20 dakika sahanın her yerinde tam pres yapıyorlar. Rakibin kafasını kaldırmıyorlar. Güreşte; üstteki, alttaki güreşçinin ensesine basar da nefessiz bırakır ya Fenerbahçe onun gibi yapıyor. Gol bulursa rahatlıyor.
Bulamazsa süre ilerledikçe oyundan düşmeler başlıyor.
Vedat Muriç'in 20, 30 ve 60'ıncı dakikadaki vuruşlarına bakın.
Kayseri'de dün gece iki tane sporculuk örneği vereceğim futbolcu vardı. Adebayor ve ...
Yaşlarına rağmen müthiş mücadele ettiler. İkisi de profesyonellikten örnekler verdiler.

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Ersun'un olayında bu kadar ısrarcı olmaması gerekir. Emre'nin belli bir gücü var. Bence tek devre...
Bunu iki devreye yaymaya kalkınca oyun üzerindeki etkisi de azalıyor.
Emre bütün gücüyle oynamalı sonra elini kaldırıp 'çıkacağım' demeli. Yani sistem nerede trak orada bırak olmalı.
Fazla ısrar takımı eksik bırakıyor.
Çok pozisyon vardı maçta. Bize görüntü verilmediği için çok da fazla beni ilgilendirmiyor. Yalnız hakemde şunu gördüm. İlk yarı 3 tane nizami ve tehlikeli şarj oldu.
Bunların ikisini verdi. Ceza alanının dışındaydı. Birini vermedi; ceza alanı içindeydi. İşte bundan dolayı hakemlerde ikilemler doğuyor.
Değişik hakem olsa kabul edeceğim.
Aynı hakemin bu tarz olayını kabul etmiyorum. 3'ünü de vermese 'hakemin bir yerde sitili' derim.
Ama öbür türlü aklım karışıyor.
Altay için de bir not: Sakın bir daha rakibe diz atma. Bu atamadı seni ama başkası atar.

  • Erman Toroğlu Erman Toroğlu
    1. 04 Kasım 2019, Pazartesi
    1. E-Posta: erman.toroglu@fotomac.com.tr
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