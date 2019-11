Bana bak Ali

Takım mağlup olunca sakın başka yönlere gitme. Teknik direktörüne bak, takımına bak Ali. Sonra muhallebi yerken dişin kırılır. Senin üstüne gelen, söz konusu medya kuruluşları hangileri? İkili oynama. Önce ne istediğine karar ver.

Tarih 21 Mayıs 2019, Fenerbahçe Başkanı konuşuyor: "Evet, hakem hataları konuşuluyor.

Dikkat ederseniz sezon sonuna doğru artarak konuşulmaya başlandı. Bize göre 'kurgulanmış bir düzen var burada' ne yazık ki böyle söylüyorum. Teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir yerde VAR sistemi çok iyi tam yerine oturtulursa işler daha pozitif yöne gider..." Tarih 31 Ekim 2019: "Biri siyasi diğeri sportif nedenlerden Türkiye'nin iki büyük medya grubu benim üzerime geliyor." Tarih 5 Kasım 2019:

"Bir hakem eskisi bu maçta yaşananları sanki ligimiz dizayn ediliyor, işler organize ediliyor tarzında konuşuyor.

Bir adım daha ileri gidiyorum.

Fenerbahçe'ye bağdaştırıldı.

Bir adım daha ileri gidiyorum benim şahsıma kadar getirildi.

Aslında bunun esas hedefi, amacı hakemler ve MHK'yı etkilemek." Bak Ali, aslında sana Ali de dememeliyim. 'Bak sen' demeliyim.

Çünkü sen bana 'hakem eskisi' olarak hitap ediyorsun.

Ama ben Fenerbahçe camiasına saygımdan dolayı 'bak Ali' diyeceğim.

Başkanlıktan ayrıldıktan sonra başkan eskisi diye hitap ederim.

Önce bir karar ver. Bak Ali, seni hangi iki medya grubu biri siyasi olarak diğeri sportif olarak üzerine geliyor?

Muhalefeti destekleyen medya kuruluşlarından senin üstüne gelinmeyeceğine göre, senin mantığına göre iktidarı destekleyen kurumdan baskı gelir.



KEŞKE ONA DA SÖYLESEYDİN

Sizi bir hafta evvel Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret etti.

Keşke bu cümlelerden birini kendisine söyleseydin.

İkili oynama.

İşin siyasi yönü beni ilgilendirmez, sportif yönü ilgilendirir.

Bak Ali, sen bizim yaptığımız programları izlememişsin bu belli.

Senin yanında eğer görevliler varsa ve bunları izlemişler ve söylemişlerse onlara dikkat et.

Sana iyilik değil kötülük yapıyorlar.



AZİZ YILDIRIM BİLE BÖYLE YAPMADI

Bak Ali, çok acemisin.

Sen Fenerbahçe başkanlığına bu sistemi değiştirme iddialarıyla geldin.

Bu senin söylediklerin 1950-60'larda vardı.

Senin çok tenkit ettiğin Aziz Yıldırım bile bu tarz yapmadı, daha akıllıca yaptı.

Çünkü onda liderlik vasfı vardı sen de yok. Bu konuşmaları yapmadan önce ya programı seyret ya da bu işi bilenlere seyrettir. Yoksa böyle taca çıkarsın. Ben ne söylediğimi çok iyi biliyorum bunun Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Ankaragücü'sü yok.

Ben top oynarken sen belki hayatta yoktun, olabilir. Ama önce karşı tarafa saygı duyacaksın.

Benim param var deyip bu işlere böyle girersen yanarsın, sakatlanırsın.

Bizim programda söylenenler hakem hatalarının artık olmaması, VAR'ın çok doğru kullanılması, adaletin tam sağlanması.

Bunun Beşiktaş, Fener'i Ankaragücü'sü Antalya'sı yok Ali.

Bunu siyasi ayağı da yok Ali. Bu seni ilgilendirir, bunun hesabını sen verirsin. Fenerbahçe yıllarca şampiyon oldu. Ne başkanlar gördü. Sarı-lacivertliler çatır çatır oynayarak şampiyon oldu.

Futbol oynarsan bunu kimse engelleyemez. "Penaltım, tacım, faulüm verilmedi" diyen bu işte hiç başarılı olamadı.



VAR'A GİDİLSİN DEMEK YANLIŞ MI?

Bak Ali, biz spor programı yapıyoruz, bizde görüntüler yok. Her neyse yok!

Trabzon kaptanının ayağı neredeyse rakip tarafından kırılacak. Hakem VAR'a gitmiyor çünkü pozisyon kesin kırmızı.

Ve o kaptan bundan dolayı Avrupa maçında oynamayacak.

Trabzon'un Sörtloth'a yapılan müdahalede gene penaltısı verilmiyor.

VAR yok. Ertesi gün Fenerbahçe maçında Muriç'e yapılan net bir penaltı var o da verilmiyor.

Fenerbahçe kalecisi net atılması lazım yine olmuyor.

Bunlar için televizyonda net yorum yapıyorum. Bunların VAR'a gitmesi lazım diye bas bas bağırıyorum. Bilmiyorum Ali, sence kötü mü yapıyorum?



SEN KISA PANTOLONLA...

Şimdilik sana bu kadar yazıyorum ama sana bir şeyler daha hatırlatacağım Ali.

Sen zenginmişsin beni ilgilendirmez, sonuçta aynı kefene gireceğiz, para götüremeyeceğiz.

Yıllardır futbolun içindeyim futbolculuk-hakemlik yaptım.

Kulüp içindeki büyüklerine danış.

Çünkü sen o zaman kısa pantolonla geziyordun.

"Fenerbahçe'nin deplasmanlardaki tehlikeli ve zor maçlarına Erman Toroğlu'nu ister miydiniz?" diye bir sor.

Hatta daha ileri git hakemler torbadan kurayla çekildiği dönemde torbaya üç tane Erman Toroğlu ismi atılıp benim çıktığımı da sor istersen. İnsan 7'sinde neyse 70'inde de odur.

"Ben bu programda bunları dinledim ve hocamızı aradım.

Aman Ersun dikkat et bize karşı bir oyun var futbolcuları uyar" demişsin. Bu senin ağzından.

Bak Ali, eğer ben hakemleri ve MHK'yı etkileyebiliyorsam yuh olsun onlara.

Amaaaa bu kadar gücüm varsa Ali, benle iyi geçineceksin şampiyon olman için.

Senin mantığına göre...

Mağlup olunca sakın başka yönlere gitme, teknik direktörüne bak, takımına bak Ali, sonra muhallebi yerken dişin kırılır...