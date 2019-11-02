Buranın kralı benim

Fatih Terim bazı aslarını kesmiş... Vücut diline baktığımızda futbolcularına “Buranın kralı benim” mesajı vermek istiyor ama nafile. Galatasaray 2-0 kazandı fakat yine kötü oynadı.

90 dakika maçı seyrettim. Maç mı seyrettim, eziyet mi çektim belli değil! İki takım arasındaki tek fark birinin adının Çaykur Rizespor, diğerinin adının Galatasaray olmasıydı! Yoksa aralarında hiç bir fark yoktu.

Fatih Terim, bazı aslarını dünkü maçta ik 11'e almamış... Diyor ki "Ben bunları oynatmıyorum arkadaş. Bunları kestim." Bu birinci şık… İkinci şık; "Ben bu oynatmadıklarımı Real Madrid maçına saklıyorum." Üçüncü şık ise "Buranın kralı benim istediğimi yaparım, istediğimi oynatırım." Futbolcuların ve Fatih Terim'in vücut diline baktığınızda üçüncü şıkkın ön plana çıktığı çok iyi anlaşılıyor.

Galatasaray ikinci golü atıyor, yedek kulübesine bakıyorsun yalancı bir sevinme...

Fatih Terim dönüp arkasına hiç bakmıyor.

Ama bir tek Babel ile araları çok iyi.

Ona küsmemiş anlaşılan...

Çaykur Rize maçı için stada 30 bin kişi gitmiş. Vallahi cuma akşamı, soğuk hava ve bu futbola rağmen bu seyirci sayısı çok iyi.

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90 dakikaya bakıyorum... Sağından, solundan, ortasından kurcalıyorum "Ne yazayım?" diye düşünüyorum, bulma şansım zor. Çünkü maçı izlerken sık sık uykum geldi, arada da dalmışım.

Böyle durgun bir maçta bile Galatasaray kalecisi Muslera düzgün yerlerde durdu.

Rize'nin kaleye vurduğu toplar, bir-ikisi hariç yatmadan eline geldi. Zaten kaliteli, iyi kaleci fazla uçmaz. Zannedersin ki top üzerine gitmiş, ama hayır o kaleci iyi yerde durmuştur. Top o yüzden üzerine gider.

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Emre Mor koşuyor mücadele ediyor gözüküyor ama fizik gücü çok iyi değil.

Kendini çabuk yere bırakıyor.

Zaten ufak tefek bir adam. Enerjisini ceza alanı civarında ve içeride kullanacağına 35-40 metrede kullanıyor. Ondan sonra ceza alanına gelince vitamini bitiyor.

Bakınız! Yere düşürülen bir oyuncu, yere düştüğü anda dönüp hakeme bakmaz.

Sahte düşen oyuncu hakeme bakar, "Faul ver" diye yalvarır. Emre bunu çok sık yapıyor. Zaten Galatasaray da onun için son durak. Öyle veya böyle…

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Hakem Abdülkadir Bitigen maçı "seri oynatayım" dedi, ufak tefek faulleri vermedi.

Bence de doğru yaptı.

İlk golü Çaykur Rizespor zaten kendi kalesine attı. İkinci golde Rizeli oyuncu dirseğini çıkararak topu engelledi. Çünkü topa doğru hamle yaptı. Bence hakemin penaltı kararındaki yorumu doğruydu.

Her hafta Galatasaray daha iyi oynayacak diye bekliyoruz, dün akşam da kötüydü.

Şimdi Real Madrid maçına bakacağız.