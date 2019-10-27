Gustavo müthiş – Erman Toroğlu – Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Erman Toroğlu Gustavo müthiş

Gustavo müthiş

Sağından bak, solundan bak hepsinde 'nin net üstünlüğünü görüyorsun bu maçta. 'un oynadığı 'taş devri futbolu'...
Böyle bir futbol kalmadı.
Fenerbahçe seni yener bu fark etmez. Ama sen böyle futbol oynama. Bu nasıl bir anlayıştır anlamak mümkün değil. Fenerbahçe istediği gibi oynadı, istediği gibi maçı yönlendirdi, ilk 20 dakika çok mücadele ettiler, sonraki dakikalarda tempoyu düşürdüler. Maçı 5 yaptılar.
Bence maçın kahramanı Gustavo.
Müthiş mücadele ediyor. Rakibi bozuyor. Rakibinle futbol kavgası yapıyor. Topu iyi yerlere oyun sokuyor. Etkili yerlere mızrak gibi giriyor.

Fenerbahçe takımında dalga geçen yok. Herkes oyunun içinde. Topu rakibe verdiklerinde hemen kendi kalelerini korumaya kalkıyorlar. Bu büyük avantaj.
Top tekniği yüksek oyuncuları var.
Topu iyi kullanıyorlar. Daha iyi olurlar mı? Olurlar.
Ozan Tugan da geçen dönem Fenerbahçe'deki durgunluğunu atmış durumda. Geniş saha bulduğu zaman iyi driplingler yapıyor.
İlk yarı Fenerbahçe, Konyaspor'un sağ kanadını yeni açılan Havalimanına'na giden otoban gibi kullandı. Biz televizyon başında seyrettik. yedek kulübesinden seyretti. 15. dakikada müdahele etmesi gerekiyordu.
Herhalde yedek kulübesinde oturunca Fenerbahçe teknik direktörlüğü veya futbolculuğu aklına geldi.
Hakem mümkün olduğu kadar maçı oynatmaya gayret etti ve doğru yaptı. Bu çocuğun en büyük özelliği bu. Belki faullerde hataları olabilir ama maçı sık sık durdurmuyor, futbolcular o varken kendilerini oyuna veriyor. Aferin aynen devam.

Erman Toroğlu - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN