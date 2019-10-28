Umutlar yeşerdi

Siyah-beyazlılar, analarının ak üstü gibi helal bir üç puan kazandılar. Genç Umut Nayir de attığı golle hem kendini kurtardı, hem sıkıntılı durumdaki Beşiktaş’ı, hem de hocası Avcı’yı.

Fatih Terim için şanslı teknik direktör deriz, öyle veya böyle maçı kazanır deriz.

Allah ona son 6 günde iki tane büyük şans verdi. Birisi Zidane'ın teknik direktörlüğündeki Real Madrid, diğeri Abdullah Avcı teknik direktörlüğündeki Beşiktaş maçı.

Hadi birinden faydalanamadın, diğerinden faydalan!

Peki, Karadenizlilerin söylediği gibi "Sonunda ne oldi?" Çok net şu oldu; Fatih Terim hem Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ı, hem de Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı istifadan kurtardı. Ve kendisini bundan sonraki maçlarda Zidane ve Abdullah Avcı'nın yerine koydu. Futbolda teknik adamlar için kredi fazla uzun sürmez. Çok seri, sona doğru gidersin!

G.Saray, daha doğrusu Fatih Terim; Ocak ayında birilerini gönderip birilerini alacağım diyor.

Hangi parayla kimi göndereceksin, kimlere alacaksın. İki senedir hep aynı şeyler yapılıyor ve G.Saray hep geriye gidiyor. Geçen seneki şampiyonluk, G.Saray karşısında bir büyük takım olmadan kazanılan bir şampiyonluktur, kimse unutmasın.

G.Saray'ın geçen sezonun ikinci yarısı dahil ve bu sezon oynadığı kaç tane maçı var bana söyleyin!

Büyüteçle bakarsanız, belki 2 tane cılız görüntüye rastlayabilirsiniz.

Bunun hesabını verecek şahıslar da Fatih Terim ile G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'dir.

Gelelim Beşiktaş'a... Kulübü maddi açıdan çok kötü bırakıp kaçan bir Başkan, yeni gelen bir yönetim, dibi görünmeyen borç batağındaki bir kulüp, idam sehpasına çıkmış bir teknik direktör Abdullah Avcı ve karşılarında G.Saray takımı..

Siyah-beyazlılar maçın genelinde G.Saray'a göre daha doğru top oynadılar. Ne oynadığı belli olmayan G.Saray karşısında, ne oynamak istediğini bilen bir Beşiktaş vardı.

Doğru defans yaptılar, doğru hücum yaptılar; çok çalıştılar, çok koştular. Ve analarının ak sütü gibi helal bir üç puan kazandılar.

Bu maç, Beşiktaş'taki teknik direktör krizine bayağı bir pansuman oldu. Yani Abdullah Avcı ile devam edilirse, ileride bir şeyler olabileceği görünmeye başladı.

Beşiktaş'ın teknik olarak en iyi oyuncusu Ljajic. Ama hangi Ljajic? Duyduğuma göre İstanbul gecelerinde ve sokaklarında sabahlara kadar kaybolan bir Ljajic değil; yere sağlam basan bir Ljajic!

Beşiktaş bazı sorunların içinde olmasa, 1-0 öne geçtikten sonra üzerine gelen bu G.Saray'ın arkasına gidip çok rahat farkı artırabilirdi.

Abdullah Avcı'nın Umut'u neden tercih ettiği bu maçta net şekilde görüldü.. Luyindama ve Marcao ile çok mücadelede etti, onların oyuna katkı vermelerinin önünü kesti, ikisini de oyuna sokmadı ve bu ikilinin hatasından bir de gol attı. Hem kendini kurtardı, hem Beşiktaş'ı, hem de Abdullah Avcı'yı, Hakem nasıldı derseniz, bayağı kötüydü. Gösterdiği ve göstermediği kartlar, verdiği ve vermediği penaltılar, daha da önemlisi oyunun için girerek hem topa müdahale etti hem futbolcuların oyun kurmalarını engelledi. Neden, çünkü futbolu bilmiyor!