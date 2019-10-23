Kral çıplak

Ey Fatih Terim… Dün akşamın tek sorumlusu sensin. Neden? Takım iyi oynar, kötü oynar. Ben takımın mücadele etme şekline bakarım.

Takım mücadele ediyor.

Ama sen ne yapıyorsun? Uzun zamandır Belhanda denen futbol hırsızına, futbol sahtekarına prim veriyorsun. Dün akşam kendi takımını, sen Fatih Terim, 60 dakika 10 kişi oynattın.Ta ki Belhanda'yı kenara alana kadar.

Ondan sonra sahaya Galatasaray takımı geldi.

Bu nasıl bir egodur!

Aslında Belhanda oyundan alındığında seyircilere ne dediğini ben anlayamadım.

Dudak okumasını bilmiyorum, Fransızca'yı da bilmiyorum. Bu yazıyı yazmadan evvel kimseye de sormadım, soramadım çünkü vaktim yoktu. Ama Belhanda seyirciye ne diyorsa, bütün dediklerini külliyen sana yansıtıyorum. Çünkü sen Belhanda'nın seyirciye söylediklerinin hepsini hak ediyorsun.

Şimdi düşünün… Fatih Terim- Belhanda, Fatih Terim-Feghouli… Belhanda-Nzonzi… Bu ikilemleri bir karşılaştırın bakalım.

Nzonzi'ye yazık değil mi?

Anası ağlamadı mı dün akşam?

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