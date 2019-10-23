Kral çıplak – Erman Toroğlu – Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Erman Toroğlu Kral çıplak

Kral çıplak

Ey … Dün akşamın tek sorumlusu sensin. Neden? Takım iyi oynar, kötü oynar. Ben takımın mücadele etme şekline bakarım.
Takım mücadele ediyor.
Ama sen ne yapıyorsun? Uzun zamandır denen hırsızına, futbol sahtekarına prim veriyorsun. Dün akşam kendi takımını, sen Fatih Terim, 60 dakika 10 kişi oynattın.Ta ki Belhanda'yı kenara alana kadar.
Ondan sonra sahaya takımı geldi.
Bu nasıl bir egodur!
Aslında Belhanda oyundan alındığında seyircilere ne dediğini ben anlayamadım.
Dudak okumasını bilmiyorum, Fransızca'yı da bilmiyorum. Bu yazıyı yazmadan evvel kimseye de sormadım, soramadım çünkü vaktim yoktu. Ama Belhanda seyirciye ne diyorsa, bütün dediklerini külliyen sana yansıtıyorum. Çünkü sen Belhanda'nın seyirciye söylediklerinin hepsini hak ediyorsun.
Şimdi düşünün… Fatih Terim- Belhanda, Fatih Terim-Feghouli… Belhanda-Nzonzi… Bu ikilemleri bir karşılaştırın bakalım.
Nzonzi'ye yazık değil mi?
Anası ağlamadı mı dün akşam?

***

Ey Fatih Terim, artık teknik direktörlüğe dön. Uçuruma doğru gidiyorsun. Dost acı söyler. Uzun zamandır teknik direktörlük yapmıyorsun, şov yapıyorsun, eyyam yapıyorsun, milleti değişik yerlere yönlendiriyorsun.
Sana soruyorum… Bir Belhanda'yı aldıktan sonra sahadaki Galatasaray'a bak, bir de Belhanda oynarken ki sahadaki Galatasaray'a bak.
Bir daha böyle yakalar mısın? Yakalama şansın sıfır. Ama sana arkadaş olarak, bir dost olarak söylüyorum sen uzun zamandır teknik direktörlüğü unuttun. İşin şovuna gitmeye başladın. Geri dön!
Doğruyu yaparsın.
Maçı teknik olarak eleştirirseniz o kadar çok şey var ki… 4-4-2'ymiş, 4-3-3'müş hepsi hikaye… Belhanda'dan önceki G.Saray var, Belhanda'dan sonraki G.Saray var dün gece… Bir de Fatih Terim var, assolist!
Dün akşamın filmi bu!
Hakem mi?
10 numara maç yönetti.
88'de bir kornerde eyyam yaptı.
O kadar hata kadı kızında da olur.
NOT: Ey Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim… Siz Falcao'yu neden ve niçin aldınız? Eğer Falcao bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak. Bilmediğimiz bir şey varsa açıklayın da öğrenelim. Çünkü bu işin sonu biraz sakat gibi geliyor bana.

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