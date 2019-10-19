Generaller ve askerler

Andone iyi kumaş ama o da istediği topları alamıyor. Geçen sene G.Saray’da bazı oyuncular Diagne’yi yedi. Bu sezon aynı işler Falcao ve Andone’ye de yapılacak.

Takriben bir devre Sivasspor 10 kişi oynuyor. Peki Galatasaray kaç kişi oynuyor, o da 10 kişi. Çünkü Belhanda oyunda yok. Sadece 5 dakika gözüktü o kadar.

80. dakikadan sonra top Sivasspor'a gelince Galatasaray taraftarı takımının yiyeceği golden korkarak ıslıklamaya başlıyorlar.

Peki neden?

Çok basit, Sivasspor'un fizik gücü Galatasaray'dan çok iyi.

Artı bütün Sivassporlu oyuncular koşuyor, yük herkese eşit biniyor.

Galatasaray'da bunları söyleyemiyorsunuz.

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Emre Mor bu maçta çok çalıştı ama o ayar futbolcunun ceza alanı civarında ve içinde topla buluşması lazım. Gücünü ceza alanı dışında kullanmamalı.

Ömer müthiş mücadele etti.

Bir de sarı kart yiyince cezalı oldu ve Beşiktaş derbisinde yok. Bu şunu gösteriyor;

Galatasaray'da burnu büyük generaller var ve bazı askerler var.

İki gol atan Andone iyi kumaş.

Çünkü çok hareketli, ayağı çok iyi bir oyuncu, vuruşu, top tekniği, adam geçişi...

Çok akıllı bir oyuncu, ceza alanı dışında yormuyor kendini. Ceza alanı civarında alıp işi bitiriyor.

30 metrede alıyor, veriyor.

Ama ona da istediği toplar gelmiyor, geldiği zaman zaten atacağı belli. Akıllı forvet, akıllı hücumcu ceza sahası civarında gücünü sağlama alır.

Geçen sene Galatasaray'da bazı oyuncular Diagne'yi yediler.

Bu sezon da aynı işler hem Falcao'ya olacak hem de kim santrfor oynuyorsa ona.

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Maç son dakikalarda Sivasspor'a fırsatlar geldi ama faydalanamadılar. Bunun sebebi tamamen psikolojik. Sivasspor o pozisyonlara kendi ayarındaki takımlarda girse çok rahat gol yapar. Buradan özellikle Rıza Çalımbay'ı tebrik etmek lazım.

Kendisini arı gibiydi, çalışkandı, Sivasspor'u da o hale getirmiş, helal olsun. Maçın geneline baktığımızda bir takım 10 kişi diğeri 11 kişi gözüküyor ve 3-2 kazanan 11 kişi oynuyor.

Dün gece Sivasspor'a çok yazık oldu. Çünkü bu maçın hakkı oynadıkları futbola göre kesinlikle beraberlikti.

Galatasaray'ın kazandığı penaltı, net penaltı, yorumsuz.

Hakem Ali Palabıyık için genelde söylenecek fazla bir şey yok.

Aslında milli karşılaşmalar sonrası olmasına rağmen bu kadar heyecanlı bir maç seyredeceğimizi beklemiyordum.