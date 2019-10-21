Öncesinde faul var

Fenerbahçe’nin 2. golünden önce Emre, faulle topu kapıyor ve Muriç’e golü attırıyor. VAR burada ofsayta baktı ama faulü görmedi. Gustavo’nun Yumlu’ya yaptığı hareket ise faul ama penaltı değil.

Maç yorumu yapabilmek için son derece zor bir karşılaşma oynandı dün akşam. Pozisyon olmayan bu maçta cümle kurabilmek için resmen iğneyle kuyu kazıyorsun.

H H H

Önce köşe başlarını yazalım… Maç sabaha kadar oynansa Fenerbahçe yenerdi, yine sabaha kadar oynansa Denizlispor yenemezdi. Aslında aynı iki yorum….

Fenerbahçe kalesine top az geldi. Yenilen golde de Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın yüzde 100 hatası vardı.

Vedat Muriç'in direkten dönen kafa vuruşundan sonra Fenerbahçe'nin attığı ilk golde Muriç, rakibine faul yapmıyor.

Sarı-lacivertli takımın ikinci golünde ise Emre, rakibine önce vurup yere düşürüyor sonra topu alıyor ve Muriç'e golü attırıyor.

Yani pozisyonun başlangıcı net faul. Ama VAR burada ofsayt çizgisine baktı. Faule niye bakmadı, anlamak mümkün değil.

H H H

Oyunun sonunda Gustavo'nun ceza sahası önünde Denizlisporlu Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket kesinlikle faul. Penaltı tartışmaları yapılıyor ama pozisyon dışarıda.

Hakem burada faulü vermedi.

Maçın özeti şu; Fenerbahçeliler koştu, Denizlisporlular da koştu.

Fenerbahçeli oyuncuların top tekniği Denizlispor'dan daha iyi olduğu için F.Bahçe maçı kazandı.

Bakınız! Denizlispor, bu kadroyla ligde zorlanır. Fenerbahçe de bu oyunuyla şampiyonlukta zorlanır.

Kaç hafta geride kaldı, Fenerbahçe'nin oyun sisteminde bir ileriye gitme, tempo artışı yok.

Ama defansif yönde iyi mücadele yapıyorlar. Herkes rakibine basabiliyor, kimse oyundan kaçmıyor. Geçen sene tek tek ve korkarak oynuyorlardı. Bu sene geliştirdikleri şekil bu alanda oldu.

H H H

Emre Belözoğlu milli takımda kaburgasından sakatlanmıştı.

O dönem "Uzun süre oynayamaz" deniyordu, bu maça 11'de çıkınca bazı kesimler tarafından eleştirildi.

Arkadaşlar! Ben bu sakatlığı futbolculuk döneminde yaşadım.

O zaman Eskişehirspor kaptanı Fethi ile çarpışmıştım. Üç kaburgam birden gitti. İlk başta çok ağrı çekersiniz. Çünkü buraya cerrahi bir müdahale yapılmaz. Kalın bandajlarla o kaburgaları açarak ters tarafa doğru çekerek açarlar, akciğere zarar vermesin diye ve 15 gün zarfında da bir futbolcu oynayabilir. Yani "Milli maçtan kaçtı, Fenerbahçe maçında oynadı" yorumları ile haksızlık yapılıyor.

Sakatlandığı gün "Şu kadar süre oynayamaz" diye uzun bir süre konuşuldu ama 'Takım Oyunu' programında yaptığım yorumda bu işin o kadar büyütülmeyeceğini, 15 gün zarfında oynayabileceğini söylemiştim. Nitekim öyle de oldu.