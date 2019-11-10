Pansuman oldu

Ağır yaralı Aslan'a bu Gaziantep maçı pansuman oldu.

Galatasaray çok mu iyi oynadı?

Hayır. Ama bazı oyuncular kımıldadı.

Fatih hoca hep 'şunu yapacağım' diyor, 'bunu yapacağım' diyor, 'gençleri oynatacağım' diyor, 'bazılarını keseceğim' diyor, 'aralık' diyor, 'ocak' diyor, diyor da diyor.

Teknik adam çok fazla konuşmaz.

Teknik adamın aynası, takımıdır.

Sahada onlar konuşursa teknik adamın ne olduğu meydana çıkar.

Tabii konuşamazsa da teknik adamın ne olduğu meydana çıkar.

Futbol maalesef geçmiş başarılarla konuşulmuyor. Başarı o gün biter, yarın yeni bir kulvara çıkarsınız.

Gaziantep takımı, Real Madrid karşısındaki Galatasaray'ı görünce "Ben bu takımı yenerim" dedi.

Onlar da kendilerini herhalde Real Madrid ile kıyasladılar, karıştırdılar.

Ne halt olduklarını gördüler.

Galatasaray'da bazı oyuncular bazıları çalışıyorlar, bazıları eh işte.

Örce şunu halletmek lazım.

Galatasaray'da oyunu kim başlatacak?

Haftalardır Muslera kuruyor.

Bu kadar fazla yana ve geriye top yapan başka takım görmedim.

Neden? Kimse boşa çıkıp top almıyor, kimse yardımlaşmıyor, herkes sahte oynuyor.

Galatasaray'da Lemina'nın yüzde 100 oynaması gerekir. Neden?

Çünkü bu oyuncu topu ileri ve araya oynamaya çalışıyor. Hatta bunu yaparken arkadaşları fazla yardım etmiyor. O zaman topla dönüyor bir pozisyon daha kazanmak için. Bunu Luyindama ile Marcao yapınca dağlara taşlara vuruyorlar.

Dün gece ikinci bir isim vardı.

O da Feghouli. Feghouli Galatasaray için olmazsa olmaz bir oyuncu.

Dün Babel de kımıldadı. Ama Babel ideal santrfor mu değil.

Yoklukların santrforu. Topu verirsen çabuk kaptırmıyor, defansı rahatlatıyor.

Dün görevini en iyi yapan 3-4 oyuncudan biri de Ahmet Çalık'tı.

İyi yerde durdu, zamanlaması yerinde müdahaleler yaptı. Demek ki yedek kulübesinde paslanmamış.

Ömer Bayram için tek bir şey söyleyeceğim: Ağır işçi.

Koşuyor, çalışıyor, çabalıyor kendi kapasitesine göre. Zaten sol bekte oynayacak vasıfları yok. Ama orta sahada iyi iş yapıyor.

Aslında Galatasaray'ın yedek kulübesine bakmak lazım. Bazıları fazla. Mesela Seri, mesela Selçuk, mesela Nagatomo... Artık bunları bir kenara koymak lazım. O yedek kulübesini heyecanlı, genç, ileriye dönük oyuncularla doldurmak gerekir. Yani yerli oyuncularla.

Bunları Almanya'dan mı alırsınız yoksa büyük aşama kaydeden Avusturya futbolundan alırsınız bilemem. Mutlaka neler vardır iyi araştırılırsa.