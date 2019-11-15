İşte benim takımım – Erman Toroğlu – Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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İşte benim takımım

Hedef önemli. Fazla maç kazanınca veya çok gol atınca olay hallolmuyor.
Hayatta her şeyde olduğu gibi burada da zamanında yapacaksın.
Bize beraberlik kâfiydi. Sahaya çıkışımız, oyun düzenimiz "Önce gol yemeyelim, sonra atalım" şeklindeydi. Uzun zaman böyle gitti. Zaten dikkat edin maçın 80'inci dakikasına kadar bir net pozisyonumuz var Burak'la, bir de onların Merih'in çizgiden çıkardığı topu… Ondan sonra maç Rus ruletine döndü. Onlar geldiler atamadılar, biz gittik atamadık.
Ama şunu söyleyeyim; takım olarak iyi defans yaptık. Bakınız, bu çok önemlidir. Burak dahil defans hatası yapan futbolcu yoktu. Burak net bir gol kaçırdı, ama defansa gelip en az üç kere müthiş işler yaptı. çok güçlü değil, sakatlıktan çıktı. Bir-iki pozisyonda bencillik yapmasa, arkadaşlarına top atsa çok daha iyi olurdu.
Bakınız! Bir kaç sene evveline kadar gazeteci dövülen, kampta sabahlara kadar oyun oynanan milli takımı hatırlayın.
Ben şahsen şunu söylüyordum;
"Bir Türk vatandaşı olarak bu takım benim milli takımım değil" diyordum.
Sahada ukalalık yapan, ahlak sınırlarını zorlayan futbolcular için… Ama bu takım, benim milli takımım arkadaş! Maçı iki arkadaşımla birlikte seyrederken hop oturup, hop kalktım. Çünkü sahadaki çocuklar benim heyecanıma tercüman oluyorlardı. Candan oynuyorlardı, damardan oynuyorlardı.
Şenol hoca son 10 dakika biraz dağıldı. Son oyuncu değişikliğini daha erken yapması gerekirdi.
Uzatmada yapınca hakem bu sefer o uzatmayı da maçın sonunda oynatacak. En gergin olduğumuz yerler. Onu yapmayacaksın Şenol hoca. Ama Güneş de futbolcular da güzel bir hamur yaptılar ve 'na gidiyoruz.
Çok net söyleyeyim ne Hiddink'le, ne de sağı solu oynayan Lucescu ile biz bunları başaramazdık.
Futbol Federasyonu doğru iş yaparak 'i getirdi, Şenol da iyi bir aşçılık yaparak bu takıma öncülük etti. Hani genç futbolcu çıkmıyordu Türkler'den? Bakınız bu takım daha yoğrulursa önümüzdeki 6-7 seneyi kurtarır, arka taraftan gelenlerle çok daha iyi yere gideriz.
Şunu devamlı yapmamız lazım. , Avrupa Şampiyonası… Devamlı katılmalıyız, o tecrübeleri sağlamalıyız.
Teşekkürler 'a… Mücadelenize sağlık.

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