Hakem maçı bozdu

Maç başladı, iki taraf iyi futbol oynuyor, tempo da var. Ama ortaya, yani sahneye hakem çıkıyor.

Kötü bir idare etmesi maçı gergin bir havaya sokuyor.

Aslında futbolcular kötü niyetli değil. Ama maç gerilince haliyle futbolcuların kontak noktaları atıyor.

Bu maçı iki taraftan biri kazansaydı diğerine yazık olurdu. Çünkü iki tarafın da pozisyonları vardı.

Ama iki ekibin de kafasında 'önce mağlup olmayayım, işi sağlama alayım sonra Allah Kerim' düşüncesi vardı.

Malatya'nın attığı gol, hakemin iptal ettiği. Net gol. Hiçbir şekilde faul yok. Topa bakarak kafaya çıkan futbolculara doğru koşan kaleci Altay. Topu tutamıyor, elinden kaçırıyor. Gol oluyor. Hakem yanlış bir kararla iptal ediyor. Neden verdiğini ben anlamadım çünkü Malatyalı futbolcular kaleciye gitmiyor, doğrudan topa bakarak yükseliyor ve topa müdahale ediyorlar. Kaleci ise hem kendini dağıtıyor hem ortalığı dağıtıyor.

Fenerbahçe'nin kazandığı ise net penaltı.

Emre kaçırıyor ama orada kaleci Farnolle'ün ayakları bir karış önde.

Kaleci doğru pozisyonda değil.

Ancak hakem Mete Kalkavan, VAR hakemi ve yardımcı hakem, penaltıyı tekrar etme cesaretini gösteremiyor, hemen ilk yarıyı bitiriyor.

Maç tempolu ve iyi başladı ama giden dakikalarda maalesef tempo düştü ve pozisyonlar eridi.

Yine de önceki günkü Konyaspor-Beşiktaş müsabakasından daha iyiydi.

Hiç olmazsa 90 dakika uyumadan esnemeden seyredebildik.

Bu maçta iyi bir hakem olsaydı daha da iyi olacak maçtı.

Mete Kalkavan için 'iyi insan, iyi çocuk' diyorlar, olabilir.

Bir sözüm olmaz. Ama kesinlikle iyi hakem değil.

10 üzerinden ancak 5'lik 6'lık maçları idare edebilir. Çatırtılı, tempolu 7-8'lik maçlara geldi mi gümler.