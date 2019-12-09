Hayırlı işler!

Beşiktaş kazandı. 10 kişi kalmış Kasımpaşa'ya karşı böyle bir oyun oynayarak… Şimdi herkes diyecek ki Beşiktaş üst üste maç kazanıyor. İyi güzel de nasıl kazanıyor bu maçları? Bir bakın bakalım geçmişe veya düne… Bu kadar hakem hatası kıyağı herhalde tesadüf olsa gerek.

Bakınız! Futbolcu bariz gol şansından kırmızı kart görür. Dünkü pozisyonda Beşiktaşlı Atiba topa burnuyla vuruyor ayağından açıyor, kırmızı kart gören Kasımpaşalı Karim Hafez ayağını kaldırmasa dahi -ki kaldırıyor- o topu alma şansı yok.

Yani sarı kart. Ama kırmızıyı o kadar rahat veriyorlar ki… Peki soruyorum bu hakem arkadaşlara; aynı pozisyonlarda büyük takımlardan futbolcu atabiliyor musunuz?

Sizin alnınızı karışlarım!

Atarsanız zaten yanarsınız.

Ama dün akşamdan sonra bir daha maç alırsın. Nasıl olsa badem olan küçüklerden biri...

Maç Beşiktaş'ın aleyhine geliştikçe Abdullah Avcı oyuna forvet soktu.

Ama ne kadar forvet sokarsan sok, Beşiktaş'ın arka tarafından yani defansından kimse hücuma destek veremedi. 90 dakika boyunca bir Kasımpaşalı forveti üç Beşiktaşlı bekledi. Ama normal… Düşünün, en ufak bir düdükte 4 veya 5 Beşiktaşlı futbolcu hakemin tepesine, beynine biniyorlar. Neler diyorlar bilmiyorum ama hakemin yediği fırça bayağı fazla. Çünkü televizyonda bayağı net gözüküyor.

Her düdükten sonra bu fırçayı yiyen hakem bu sefer ona göre düdük çalmaya başlıyor.

Türkiye'de bu işler böyle. Ondan sonra da takımlarımız Avrupa'da çıkınca arabın yalellisi gibi oluyorlar.

Küçüklere tavsiyem şu; Ne yaparsanız yapın sizler figüransınız.

Diğerleri assolist. Bazı şeylere mahkumsunuz.

Beşiktaş futbol mu oynadı?

Kesinlikle hayır… Sadece maç kazandı. Zaten öyle diyorlar.

Galatasaray önceki gün top oynadı mı? Rezalet… 3 puan kazandı.

Beşiktaş dün top oynadı mı? Hayır onlar da 3 puan kazandı.

Sonra lig büyüklerimizin ligi oluyor.

Herkese hayırlı işler.