Kötülerin maçı igin en kötü top oynayan

Ligin en kötü top oynayan iki takımından biri 2-0 öne geçti, o kötü oynayan takımlardan diğeri 10 kişi kalmasına rağmen, diğer kötü oynayana 2 gol attı. İki kötünün maçı 2-2 bitti.

Maçta kalite yok, şahsi hareketler var, tek tek bazı oyuncular iyi göründü. Bütün bu kötü oyunculara rağmen sahada en iyi olan adam hakemdi. Çok iyi yönetim yapan hakem bir penaltı verdi. VAR devreye girdi, iptal etti. Zaten VAR'ın hedefi de bu zaten, adaleti bulmak!

Terim, devamlı futbolcuları hedef gösteriyor ve ocak ayını işaret ediyor.

Ben de Fatih'e diyorum ki; sen Temmuz'u işaret et, seneye devam eder misin, etmez misin?

'Var mısın, Yok musun'u oyna!

Kalitesiz bir maç... İki takım da top ayaklarına geçtiği zaman bir şey yapmaya gayret ediyor. Biri topu alıp 60 metre hücum ediyor, sonra öteki öteki alıyor, o da aynısını yapıyor...

Kimse baskı yapıp, rakibin üzerine çöküp, onu rahatsız edip, az enerji sarf etmiyor. Daha doğrusu edemiyor. Çünkü baskı yapamadıkları için 10 kişi nasıl ortak hareket edecekler? G.Saray'da 2-3 kişi bile aynı anda hareket edemiyor.

Rakibi boğman için ez as 5-6 kişi pres yapacaksın. Rakibi, topu ayağından çabuk çıkartmaya, yani kontrolsüz top kullanmaya mecbur edeceksin. Ama nerede?

Bu maçı kim kazansa diğerine ayıp olurdu. Aslında A.Gücü ilk yarıda iki hücum topunu doğru zamanda doğru yere soksa öne bile geçebilirdi.

Hani doktorlar bazı hastalar için derler ya, "Bundan sonra ne yersen ye, sonun belli" diye; G.Saray'ın şu andaki durumu öyle.

Fatih'in tabirine göre ocak ayını bekleyeceğiz. Ama böyle giderlerse, bırakın ocak ayını; önümüzdeki senenin aralık ayında bile bir netice alamazlar. Tabi böyle giderlerse!

Dikkat edin, her maç seyirci azalıyor. Sabun gibi eriyor. Bu futbolu seyretmek için o kadar enerji, o kadar emeğe ne gerek var zaten.

O kadar uğraşıp gideceksin, sonra keçi boynuzu yiyeceksin.