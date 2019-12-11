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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'un savunması ortaya çıktı: Bana çarptığını hissetmedim

Fırat Aydınus'un savunması ortaya çıktı: Bana çarptığını hissetmedim

'un, 'ye 1-0 mağlup olduğu maçta Jerome'un attığı golden önce Soner'in verdiği pasta topun mücadelenin hakemi 'a çarptığı pozisyonla ilgili kural hatası itiraz etmişti. Aydınus'un pozisyonla ilgili savunması ortaya çıktı.

Kulübü, 'ye 1-0 mağlup oldukları maçta Jerome'un golü öncesi Soner'in verdiği pasta topun hakem 'a çarptığı pozisyon ile alakalı kural hatası itirazında bulunmuştu.

Aydınus'un birçok kararından da rahatsız olan bordo-mavili yöneticilerin, 6 Kasım'da yaptığı başvuruya henüz 'ndan cevap verilmedi. Sabah Gazetesi, MHK'nin söz konusu pozisyonla ilgili Fırat Aydınus'tan istediği savunmayı yayınladı.

KURAL HATASI OLMAYACAK MI?

Aydınus kurula verdiği savunmada, "Jerome'un golü öncesi yaşanan pozisyonda topun bana çarptığını görmedim ve hissetmedim. Bu nedenle oyunu durdurmadım" ifadesini kullandı. Bu savunma nedeniyle pozisyonun kural hatası değil hakem hatası olarak yorumlanabileceği öğrenildi.

Değişen kurallara göre, 'top hakeme çarpıp gol olursa, gol geçerli sayılmayacak ve hakem atışıyla oyun başlayacak. Top hakeme çarpıp umut vadeden atağa dönüşürse hakem atışıyla oyun başlayacak.' 2 Kasım'da oynanan Trabzonspor- Göztepe maçında ekibinin Jerome ile bulduğu gol öncesi top, hakem Fırat Aydınus'a temas ediyor. Tehlikeli atak başladığı için oyunu hakem atışıyla devam ettirmesi gereken Aydınus, bu kuralı uygulamıyor.


(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 09:25
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