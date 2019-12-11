Fırat Aydınus'un savunması ortaya çıktı: Bana çarptığını hissetmedim
Trabzonspor'un, Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçta Jerome'un attığı golden önce Soner'in verdiği pasta topun mücadelenin hakemi Fırat Aydınus'a çarptığı pozisyonla ilgili kural hatası itiraz etmişti. Aydınus'un pozisyonla ilgili savunması ortaya çıktı.
Trabzonspor Kulübü, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçta Jerome'un golü öncesi Soner'in verdiği pasta topun hakem Fırat Aydınus'a çarptığı pozisyon ile alakalı kural hatası itirazında bulunmuştu.
Aydınus'un birçok kararından da rahatsız olan bordo-mavili yöneticilerin, 6 Kasım'da yaptığı başvuruya henüz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan cevap verilmedi. Sabah Gazetesi, MHK'nin söz konusu pozisyonla ilgili Fırat Aydınus'tan istediği savunmayı yayınladı.
KURAL HATASI OLMAYACAK MI?
Aydınus kurula verdiği savunmada, "Jerome'un golü öncesi yaşanan pozisyonda topun bana çarptığını görmedim ve hissetmedim. Bu nedenle oyunu durdurmadım" ifadesini kullandı. Bu savunma nedeniyle pozisyonun kural hatası değil hakem hatası olarak yorumlanabileceği öğrenildi.
Değişen kurallara göre, 'top hakeme çarpıp gol olursa, gol geçerli sayılmayacak ve hakem atışıyla oyun başlayacak. Top hakeme çarpıp umut vadeden atağa dönüşürse hakem atışıyla oyun başlayacak.' 2 Kasım'da oynanan Trabzonspor- Göztepe maçında İzmir ekibinin Jerome ile bulduğu gol öncesi top, hakem Fırat Aydınus'a temas ediyor. Tehlikeli atak başladığı için oyunu hakem atışıyla devam ettirmesi gereken Aydınus, bu kuralı uygulamıyor.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
- 11.12.2019
- Güncelleme: 11.12.2019 09:25
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Outoforfer1907 Son şansımı kalmış yazıklar olsun. Bu adam bal Ligi'nde bile oynayamaz. Buna verilecek süre Ferdiye verilsin. Alper gitsin inşaatta çalışsın
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Çerkes kimse kimseye bu kadar şans vermez, yeter...
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Trabzonspor Tahkim Kurulu'na gidiyor! TFF kararına itiraz...
Toplam 1
Yorum
Sabo Kraldan ziyade kralcı olmayın gün gelir bu indirim sizede lazım olur hemen havaya girdiniz iki maç aldınız havaya girdiniz bekleyip görelim
Fırat Aydınus'un savunması ortaya çıktı: Bana çarptığını hissetmedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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