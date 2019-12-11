Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak. Molineux Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.
Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçını yitiren, 5. maçta İstanbul'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek 3 puan alan siyah-beyazlı takımın, gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bazı önemli futbolcularını yarınki karşılaşmada dinlendirmesi bekleniyor.
- 11.12.2019
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Outoforfer1907 Son şansımı kalmış yazıklar olsun. Bu adam bal Ligi'nde bile oynayamaz. Buna verilecek süre Ferdiye verilsin. Alper gitsin inşaatta çalışsın
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Çerkes kimse kimseye bu kadar şans vermez, yeter...
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Trabzonspor Tahkim Kurulu'na gidiyor! TFF kararına itiraz...
Toplam 1
Yorum
Sabo Kraldan ziyade kralcı olmayın gün gelir bu indirim sizede lazım olur hemen havaya girdiniz iki maç aldınız havaya girdiniz bekleyip görelim
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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