Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak

'nde 'la karşılaşacak

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak

, K Grubu'ndaki son maçında yarın temsilcisi 'a konuk olacak. Molineux Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.

'ndeki ilk 4 maçını yitiren, 5. maçta 'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek 3 puan alan siyah-beyazlı takımın, gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Gruptan çıkmayı garantileyen ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti.

Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bazı önemli futbolcularını yarınki karşılaşmada dinlendirmesi bekleniyor.

  1. 11.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN