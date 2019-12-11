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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Wolverhampton hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Wolverhampton hazırlıklarını tamamladı

, Avrupa Ligi K Grubu'nun son haftasında temsilcisi Wolverhampton ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK 'nde yönetiminde gerçekleştirilen idmana, yarınki maçın kadrosuna dahil edilmeyen ile katılmadı.

Sakatlıkları geçmeyen Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı.

Abdullah Avcı, antrenman öncesi, son haftalarda şans verdiği savunma oyuncusu Enzo Roco ile görüştü.

Siyah-beyazlı takım, idmanın basın mensuplarına açık bölümünde istasyon ve koşu çalışmaları yaptı. Basına kapalı bölümde, maçın taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

kafilesi, akşam saatlerinde uçakla 'ye gidecek. Teknik direktör Abdullah Avcı ve Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny, karşılaşmanın oynanacağı Wolverhampton kentindeki Molineux Stadı'nda TSİ 22.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

  1. 11.12.2019
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