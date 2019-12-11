Beşiktaş Wolverhampton hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun son haftasında İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmana, yarınki maçın kadrosuna dahil edilmeyen Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson katılmadı.
Sakatlıkları geçmeyen Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı.
Abdullah Avcı, antrenman öncesi, son haftalarda şans verdiği savunma oyuncusu Enzo Roco ile görüştü.
Siyah-beyazlı takım, idmanın basın mensuplarına açık bölümünde istasyon ve koşu çalışmaları yaptı. Basına kapalı bölümde, maçın taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Beşiktaş kafilesi, akşam saatlerinde uçakla İngiltere'ye gidecek. Teknik direktör Abdullah Avcı ve Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny, karşılaşmanın oynanacağı Wolverhampton kentindeki Molineux Stadı'nda TSİ 22.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
- 11.12.2019
- Erman Toroğlu: "TFF Başkanı, MHK Başkanı ve Ali Koç ofiste ne konuştular?
- Zeki Uzundurukan: "Mustafa Cengiz ' Gelince Türkiye'ye ortalığı ayağa kaldıracağız' dedi
- TFF'nin 'limit aşımı' kararına Ali Koç'tan ilk tepki!
- "Fenerbahçe ilk yarıda Gençlerbirliği'ne 10 tane gol atabilirdi"
- Galatasaray'dan PSG maçı öncesi paylaşım
- Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği limit kararının arkasında kim var? Yeni limitler ve o paralar...
- İngilizler resmen açıkladı! Vedat Muriç'e tarihi teklif
- Yıldız futbolcu Brezilya'dan açıkladı! Beşiktaş beni istiyor...
- Beşiktaş'ta o isim için 4 yıldız gözden çıkarıldı! İşte yapılacak takas teklifi
- Yılmaz Vural'dan EURO 2020 tahmini! A Milli Takım...
-
Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
-
Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
-
Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Beşiktaş Wolverhampton hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.