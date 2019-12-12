Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! ''Talipleri var istiyorlar'' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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'dan açıklaması! ''Talipleri var istiyorlar''

Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! ''Talipleri var istiyorlar''

Teknik Direktörü , Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldukları mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan 19 yaşındaki Erdem Seçgin için konuştu.

Genç oyuncuyu isteyen kulüpler olduğunu belirten Avcı, "Erdem'in talipleri var, henüz başlamamasına rağmen şu anda talipleri var. Gelişim gösteren, gelişimini takip ettiğimiz bir oyuncu. Yarışın içinde nasıl gideceğini zaman gösterecek, gelişimini de zaman gösterecek. Erdoğan da, o da U19 milli takımında da oynayan oyuncular, uluslararası tecrübeleri var, o yüzden şansı da veriyoruz. Umarım kadro yapılanmasında şansı alarak devam eder" dedi.

Wolverhampton maçında yüzde 87'lik pas yüzdesi ile oynayan orta saha oyuncusu, bu sezon 'ta toplam 113 dakika süre aldı.

  1. 13.12.2019
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