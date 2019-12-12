Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! ''Talipleri var istiyorlar''
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldukları mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan 19 yaşındaki Erdem Seçgin için konuştu.
Genç oyuncuyu isteyen kulüpler olduğunu belirten Avcı, "Erdem'in talipleri var, henüz transfer başlamamasına rağmen şu anda talipleri var. Gelişim gösteren, gelişimini takip ettiğimiz bir oyuncu. Yarışın içinde nasıl gideceğini zaman gösterecek, gelişimini de zaman gösterecek. Erdoğan da, o da U19 milli takımında da oynayan oyuncular, uluslararası tecrübeleri var, o yüzden şansı da veriyoruz. Umarım kadro yapılanmasında şansı alarak devam eder" dedi.
Wolverhampton maçında yüzde 87'lik pas yüzdesi ile oynayan orta saha oyuncusu, bu sezon Beşiktaş'ta toplam 113 dakika süre aldı.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! ''Talipleri var istiyorlar'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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