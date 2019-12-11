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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Dansçı misafirler

Dansçı misafirler

 Kulübü, danslarıyla fenomen olan ekibinde yer alan çocukları maçına davet etti.

Kulübü, danslarıyla fenomen olan ekibinde yer alan çocukları maçına davet etti. Yaşları 4 ile 8 arasında değişen çocuklardan oluşan minik dansçılar Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında dans gösterisi yapacak.

  1. 11.12.2019
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