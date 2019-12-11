Dansçı misafirler

Beşiktaş Kulübü, sosyal medyada danslarıyla fenomen olan Masaka Kids Africa ekibinde yer alan çocukları Yeni Malatyaspor maçına davet etti. Yaşları 4 ile 8 arasında değişen çocuklardan oluşan minik dansçılar Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında dans gösterisi yapacak.