Malatya maçı biletleri satışta

Beşiktaş, Süper Lig'de 15 Aralık Pazar günü taraftarı önünde Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri bugün 100 ila 875 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkıyor.