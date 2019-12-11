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11 Aralık 2019, Çarşamba
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maçı biletleri satışta

Malatya maçı biletleri satışta

'de Pazar günü taraftarı önünde 'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 'u konuk edecek.

, 'de Pazar günü taraftarı önünde 'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 'u konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri bugün 100 ila 875 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkıyor.

  1. 11.12.2019
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