Malatya maçı biletleri satışta
Beşiktaş, Süper Lig'de 15 Aralık Pazar günü taraftarı önünde Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Beşiktaş, Süper Lig'de 15 Aralık Pazar günü taraftarı önünde Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri bugün 100 ila 875 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkıyor.
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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