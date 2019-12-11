Gençler Osmanlı’yı mağlup etti
Beşiktaş U-19 Akademi Takımı, ligin 11. hafta erteleme maçında karşılaştığı Osmanlıspor'u 2-0 yendi. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarısı golsüz sona erdi.
Beşiktaş U-19 Akademi Takımı, ligin 11. hafta erteleme maçında karşılaştığı Osmanlıspor'u 2-0 yendi. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan siyah- beyazlılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş U-19 takımına galibiyeti getiren golleri Almos ve Cenk kaydetti.
- 11.12.2019
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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