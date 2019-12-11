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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Gençler Osmanlı’yı mağlup etti

Gençler Osmanlı’yı mağlup etti

, ligin 11. hafta erteleme maçında karşılaştığı 'u 2-0 yendi. 'nde oynanan karşılaşmanın orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarısı golsüz sona erdi.

, ligin 11. hafta erteleme maçında karşılaştığı 'u 2-0 yendi. 'nde oynanan karşılaşmanın orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan siyah- beyazlılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş U-19 takımına galibiyeti getiren golleri Almos ve Cenk kaydetti.

  1. 11.12.2019
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