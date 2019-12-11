Şehitlerimizi unutmadık!

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi için anma töreni düzenlendi. Hain saldırının meydana geldiği Vodafone Park'ın yanındaki şehitler anıtında gerçekleştirilen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı. Terörün Türkiye'nin belası olduğunu kaydeden Çebi, "Umuyorum ki kısa zamanda sonlanacak. Bazıları bu terörün bitmeyeceğini anlatmaya çalışıyor ama azaldığını sizler de görüyorsunuz. Son can çekişleri bunlar. Güvenlik güçlerinin dikkati ve sahiplenmesiyle 40 bin Beşiktaşlının, yoldan geçenlerin hayatta kalmalarını sağladılar. Kendileri şehit oldular. Onlara minnettarız. Hükümetimize, devletimize, ordumuza, polisimize, terörle mücadele eden herkese başarılar diliyorum, onları Allah'a emanet ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.