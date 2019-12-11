Tarkan Serbest sürprizi
Beşiktaş yönetimi, daha önce Kasımpaşa’da oynayan şimdi ise A. Wien’de forma giyen orta saha oyuncusunu listeye dahil etti.
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş yönetimi ilk olarak bir kanat ve bir forvet takviyesi için araştırmalarını sürdürürken; Oğuzhan'ın ayrılma ihtimalini düşünen yetkililer orta saha için de girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş'ta Yunus Mallı ismi bir kez daha öne çıkarken, geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren Tarkan Serbest ismi gündeme geldi. A.Wien'e geri dönen 25 yaşındaki milli oyuncunun hem 6 hem de 8 numara oynayabilmesi ve aynı zamanda milli takım oyuncusu olması sebebiyle Avcı'nın dikkatini çektiği öğrenildi.
- 11.12.2019
- "Fenerbahçe ilk yarıda Gençlerbirliği'ne 10 tane gol atabilirdi"
- Galatasaray'dan PSG maçı öncesi paylaşım
- Hıncal Uluç: Galatasaray'ı bu hale getiren Fatih Terim
- "Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer yasağı verebilecek federasyon var mı?"
- Hıncal Uluç: Maçı alan Galatasaray değil ikram eden Alanyaspor
-
Çağlar Söyüncü'yü inanılmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar...
Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
-
Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
-
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İşte o istatistik
Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
Tarkan Serbest sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.