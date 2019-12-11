Tarkan Serbest sürprizi

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş yönetimi ilk olarak bir kanat ve bir forvet takviyesi için araştırmalarını sürdürürken; Oğuzhan'ın ayrılma ihtimalini düşünen yetkililer orta saha için de girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş'ta Yunus Mallı ismi bir kez daha öne çıkarken, geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren Tarkan Serbest ismi gündeme geldi. A.Wien'e geri dönen 25 yaşındaki milli oyuncunun hem 6 hem de 8 numara oynayabilmesi ve aynı zamanda milli takım oyuncusu olması sebebiyle Avcı'nın dikkatini çektiği öğrenildi.