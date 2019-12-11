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11 Aralık 2019, Çarşamba
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sürprizi

Tarkan Serbest sürprizi

yönetimi, daha önce ’da oynayan şimdi ise A. Wien’de forma giyen orta saha oyuncusunu listeye dahil etti.

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. yönetimi ilk olarak bir kanat ve bir forvet takviyesi için araştırmalarını sürdürürken; Oğuzhan'ın ayrılma ihtimalini düşünen yetkililer orta saha için de girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş'ta ismi bir kez daha öne çıkarken, geçen sezonu 'da geçiren ismi gündeme geldi. A.Wien'e geri dönen 25 yaşındaki milli oyuncunun hem 6 hem de 8 numara oynayabilmesi ve aynı zamanda milli takım oyuncusu olması sebebiyle Avcı'nın dikkatini çektiği öğrenildi.

  1. 11.12.2019
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