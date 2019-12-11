Letonyalı yönetecek

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6. ve son haftasında yarın akşam TSİ 23.00'te Beşiktaş'ın İngiltere'de Wolverhampton'la oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.