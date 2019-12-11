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11 Aralık 2019, Çarşamba
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yönetecek

Letonyalı yönetecek

K Grubu 6. ve son haftasında yarın akşam TSİ 23.00'te 'ın 'de Wolverhampton'la oynayacağı maçı hakem yönetecek.

K Grubu 6. ve son haftasında yarın akşam TSİ 23.00'te 'ın 'de Wolverhampton'la oynayacağı maçı hakem yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

  1. 11.12.2019
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