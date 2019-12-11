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11 Aralık 2019, Çarşamba
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bugün uçuyor

Kartal bugün uçuyor

, Wolverhampton maçı hazırlıklarını bu sabah saat 11.30'da 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da 'ye gidecek.

, Wolverhampton maçı hazırlıklarını bu sabah saat 11.30'da 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da 'ye gidecek. , TSİ 22.30'da maçın oynanacağı statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

  1. 11.12.2019
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