Kartal bugün uçuyor

Beşiktaş, Wolverhampton maçı hazırlıklarını bu sabah saat 11.30'da 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla İngiltere'ye gidecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı, TSİ 22.30'da maçın oynanacağı statta bir basın toplantısı düzenleyecek.