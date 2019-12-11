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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Umut parasını katladı!

Umut parasını katladı!

maçında attığı gollerle 'ın galibiyet serisini sürdürmesini sağlayan son haftaların başarılı ismi , aynı zamanda kulübün kasasına para girmesinde de önemli bir katkı sundu.

maçında attığı gollerle 'ın galibiyet serisini sürdürmesini sağlayan son haftaların başarılı ismi , aynı zamanda kulübün kasasına para girmesinde de önemli bir katkı sundu. Siyah-beyazlı takımdan yılda 2 milyon TL alan Umut, ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle gelen galibiyetler sayesinde, siyah-beyazlıların kasasına 5.4 milyon TL girmesinde başrol oynayan oyuncu oldu.

  1. 11.12.2019
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