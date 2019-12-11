Umut parasını katladı!
Kasımpaşa maçında attığı gollerle Beşiktaş'ın galibiyet serisini sürdürmesini sağlayan son haftaların başarılı ismi Umut Nayir, aynı zamanda kulübün kasasına para girmesinde de önemli bir katkı sundu.
Kasımpaşa maçında attığı gollerle Beşiktaş'ın galibiyet serisini sürdürmesini sağlayan son haftaların başarılı ismi Umut Nayir, aynı zamanda kulübün kasasına para girmesinde de önemli bir katkı sundu. Siyah-beyazlı takımdan yılda 2 milyon TL alan Umut, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle gelen galibiyetler sayesinde, siyah-beyazlıların kasasına 5.4 milyon TL girmesinde başrol oynayan oyuncu oldu.
- 11.12.2019
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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