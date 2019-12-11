Umut parasını katladı!

Kasımpaşa maçında attığı gollerle Beşiktaş'ın galibiyet serisini sürdürmesini sağlayan son haftaların başarılı ismi Umut Nayir, aynı zamanda kulübün kasasına para girmesinde de önemli bir katkı sundu. Siyah-beyazlı takımdan yılda 2 milyon TL alan Umut, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle gelen galibiyetler sayesinde, siyah-beyazlıların kasasına 5.4 milyon TL girmesinde başrol oynayan oyuncu oldu.